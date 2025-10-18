為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美國色魔性侵5女逍遙法外30年 丟棄杯子被比對DNA後落網

    2025/10/18 12:42 即時新聞／綜合報導
    美國喬治亞州男子於1995年至1997年，在紐約接連性侵5名女子，如今終於從他丟棄的杯子比對出DNA符合。圖為羅克代爾郡警車。（圖擷自Rockdale County Sheriff’s office臉書）

    美國喬治亞州男子於1995年至1997年，在紐約接連性侵5名女子，如今終於從他丟棄的杯子比對出DNA符合。圖為羅克代爾郡警車。（圖擷自Rockdale County Sheriff’s office臉書）

    美國喬治亞州科尼爾斯（Conyers）57歲男子班傑明（Michael Benjamin），1995年7月至1997年2月在紐約性侵5名女子，此後從未落網，直到警方從他丟棄的杯子採集DNA進行比對才將其逮捕，不過班傑明仍然否認犯案。

    據《美聯社》報導，班傑明當年會從窗戶潛入紐約住宅，性侵屋內女子並洗劫財物，受害者年齡從21歲到42歲不等。喬治亞州羅克代爾郡警長辦公室，去年約談班傑明後檢驗他遺留的杯子，發現上面的DNA和犯罪跡證完全匹配。

    班傑明於今年9月22日在喬治亞州落網，10月14日移送至紐約受審，面臨17項性侵、竊盜等指控。班傑明16日從紐約警局被押送出來，看到媒體連忙喊冤，直說「我沒有做這件事！我什麼都沒幹！什麼目擊證人、什麼指紋，不是我幹的！」

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播