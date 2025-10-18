美國色魔性侵5女逍遙法外30年 丟棄杯子被比對DNA後落網

美國喬治亞州男子於1995年至1997年，在紐約接連性侵5名女子，如今終於從他丟棄的杯子比對出DNA符合。圖為羅克代爾郡警車。（圖擷自Rockdale County Sheriff’s office臉書）

美國喬治亞州科尼爾斯（Conyers）57歲男子班傑明（Michael Benjamin），1995年7月至1997年2月在紐約性侵5名女子，此後從未落網，直到警方從他丟棄的杯子採集DNA進行比對才將其逮捕，不過班傑明仍然否認犯案。

據《美聯社》報導，班傑明當年會從窗戶潛入紐約住宅，性侵屋內女子並洗劫財物，受害者年齡從21歲到42歲不等。喬治亞州羅克代爾郡警長辦公室，去年約談班傑明後檢驗他遺留的杯子，發現上面的DNA和犯罪跡證完全匹配。

請繼續往下閱讀...

班傑明於今年9月22日在喬治亞州落網，10月14日移送至紐約受審，面臨17項性侵、竊盜等指控。班傑明16日從紐約警局被押送出來，看到媒體連忙喊冤，直說「我沒有做這件事！我什麼都沒幹！什麼目擊證人、什麼指紋，不是我幹的！」

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法