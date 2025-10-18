深陷「愛潑斯坦性醜聞」 英國安德魯王子宣布放棄王室頭銜

英國安德魯王子宣布放棄王室頭銜。（歐新社）

英國安德魯王子（Prince Andrew）17日宣布放棄「約克公爵」（Duke of York）頭銜，在與已故美國富豪淫魔愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）關係持續曝光新細節壓力下。此舉是與其兄長查爾斯國王三世（King Charles III）商議後決定。

根據《法新社》報導，65歲的安德魯在白金漢宮發布聲明表示：「我將不再使用我的頭銜或授予我的榮譽。」他再次否認所有不當行為指控，但表示：「持續對我的指控，已干擾國王陛下和王室的工作。」

安德魯在2019年因愛潑斯坦醜聞退出公共生活。他仍將保留王子身份，因為他是已故女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）次子，但不再擁有約克公爵頭銜。英國媒體報導，他也將放棄嘉德勳章（Order of the Garter）成員資格。

女子新書爆料：與安德魯發生性關係 宛如他「與生俱來的權利」

安德魯王子與愛潑斯坦的友誼已成為查爾斯國王的重大尷尬來源。本週英國媒體披露，2011年安德魯與受害者、美國女子朱弗里（Virginia Giuffre）的合照曝光後，安德魯曾告訴愛潑斯坦「我們同舟共濟」，並說兩人「很快會再一起玩」。

朱弗里的遺作回憶錄本週爆出新指控，稱安德魯表現得好像與她發生性關係是他「與生俱來的權利」（birthright）。朱弗里聲稱她17歲時與安德魯發生三次性關係。安德魯一再否認，並支付數百萬美元和解金避免審判。

美國女子朱弗里（圖中）指控英國安德魯王子（圖左）在她未成年時加以性侵，圖右為涉嫌將朱弗里賣給安德魯王子的富豪艾普斯坦女友麥克斯韋爾。（法新社資料照）

