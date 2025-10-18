為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    深陷「愛潑斯坦性醜聞」 英國安德魯王子宣布放棄王室頭銜

    2025/10/18 11:16 編譯陳成良／綜合報導
    英國安德魯王子宣布放棄王室頭銜。（歐新社）

    英國安德魯王子宣布放棄王室頭銜。（歐新社）

    英國安德魯王子（Prince Andrew）17日宣布放棄「約克公爵」（Duke of York）頭銜，在與已故美國富豪淫魔愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）關係持續曝光新細節壓力下。此舉是與其兄長查爾斯國王三世（King Charles III）商議後決定。

    根據《法新社》報導，65歲的安德魯在白金漢宮發布聲明表示：「我將不再使用我的頭銜或授予我的榮譽。」他再次否認所有不當行為指控，但表示：「持續對我的指控，已干擾國王陛下和王室的工作。」

    安德魯在2019年因愛潑斯坦醜聞退出公共生活。他仍將保留王子身份，因為他是已故女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）次子，但不再擁有約克公爵頭銜。英國媒體報導，他也將放棄嘉德勳章（Order of the Garter）成員資格。

    女子新書爆料：與安德魯發生性關係 宛如他「與生俱來的權利」

    安德魯王子與愛潑斯坦的友誼已成為查爾斯國王的重大尷尬來源。本週英國媒體披露，2011年安德魯與受害者、美國女子朱弗里（Virginia Giuffre）的合照曝光後，安德魯曾告訴愛潑斯坦「我們同舟共濟」，並說兩人「很快會再一起玩」。

    朱弗里的遺作回憶錄本週爆出新指控，稱安德魯表現得好像與她發生性關係是他「與生俱來的權利」（birthright）。朱弗里聲稱她17歲時與安德魯發生三次性關係。安德魯一再否認，並支付數百萬美元和解金避免審判。

    美國女子朱弗里（圖中）指控英國安德魯王子（圖左）在她未成年時加以性侵，圖右為涉嫌將朱弗里賣給安德魯王子的富豪艾普斯坦女友麥克斯韋爾。（法新社資料照）

    美國女子朱弗里（圖中）指控英國安德魯王子（圖左）在她未成年時加以性侵，圖右為涉嫌將朱弗里賣給安德魯王子的富豪艾普斯坦女友麥克斯韋爾。（法新社資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播