64名涉柬埔寨詐騙案南韓人返國 登包機後立即遭逮捕

一架載有64名涉柬埔寨詐騙案南韓公民的包機，18日返抵仁川國際機場。（法新社）

因涉嫌參與網路詐騙而在柬埔寨被拘留的64名南韓公民，18日搭乘包機返抵南韓後立即被逮捕。南韓警方表示，這些人已作為刑事嫌犯被拘留。

根據《法新社》報導，一名南韓警官表示：「總計64名國民剛搭乘包機抵達仁川國際機場，在登機後不久即遭逮捕。」

根據南韓法律，國籍航空公司飛機被視為南韓領土，執法部門可機上執行逮捕令。這64人已被刑事拘留，將移交至各案件管轄警察局。南韓國家安全顧問魏聖洛（Wi Sung-lac，譯音）表示，被拘留者中既有「自願參與者」，也有「非自願參與者」。

柬埔寨內政部發言人觸速卡（Touch Sokhak）表示，此次遣返是「兩國打擊詐騙良好合作的成果」。首爾估計，約1000名南韓人在柬埔寨約20萬從事詐騙的人口中。

專家指出，數十億美元非法產業近年在柬埔寨迅速膨脹，數千人從事網路詐騙，部分自願，部分被組織犯罪集團強迫。他們被迫執行「殺豬盤」（pig butchering）騙局，與受害者建立長期信任後騙取資金。

國際特赦組織（Amnesty International）指出，柬埔寨的詐騙中心虐待行為已達「大規模」程度。該國至少有53個詐騙園區，有組織犯罪集團在其中進行人口販運、強迫勞動、酷刑、剝奪自由和奴役。

柬埔寨近期掃蕩逮捕逾3千人 南韓大學生遭酷刑致死

柬埔寨反網路犯罪委員會15日稱，自6月下旬以來已逮捕3455名來自20個亞非國家的網路詐騙嫌犯，將數十名「主嫌及共犯」送交法辦，涉及詐騙、謀殺和人口販運。超過2800名外籍人士被驅逐。

南韓警方也將對一名南韓大學生在柬埔寨死亡案進行聯合調查。該學生遭犯罪集團綁架並施以酷刑，8月8日被發現陳屍小貨車上。柬埔寨法院聲明指出，驗屍顯示他「死於嚴重酷刑，全身多處瘀傷和傷口」。

