川澤會氣氛緊張！消息人士：川普拒絕提供戰斧飛彈

10月17日，烏克蘭總統澤倫斯基在白宮與美國總統川普會晤。據報導，會談氣氛緊張，川普拒絕了澤倫斯基提供戰斧飛彈的請求，並提議以「凍結前線」的方式結束戰爭。（路透）

美國總統川普在17日與烏克蘭總統澤倫斯基的緊張會談中，表示目前不打算提供長程戰斧（Tomahawk）飛彈。根據新聞網站《Axios》引述兩名知情人士報導，川普在與俄羅斯總統普廷進行長時間通話後，明確表示其當前優先要務是外交，認為提供戰斧飛彈可能會破壞此一努力。

澤倫斯基原希望此行能為烏克蘭爭取到新的武器承諾，卻發現川普的心態截然不同。一名消息人士形容這次會談「過程艱難」（was not easy），另一人則直言「很糟糕」。第一位消息人士補充說：「沒有人咆哮，但川普態度強硬。」第二位消息人士則表示：「川普在會談中發表了幾項強硬聲明，某些時刻氣氛有點情緒化。」

據報導，長達2.5小時的會談突然結束，川普說：「我想我們談完了。讓我們看看下週會發生什麼事。」他指的是美俄之間計畫中的會談。川普打算在未來兩週內於布達佩斯會見普廷。

在會談中，川普向澤倫斯基簡報了他16日與普廷的通話內容，並強調美國當前外交解決方案的提議是「戰爭以凍結前線的方式結束」，這對烏克蘭而言是難以接受的條件。川普在會後於「真實社群」（Truth Social）發文暗示了這一立場，稱他已告知澤倫斯基和普廷，是時候「停在原地」，並補充說：「讓雙方都宣稱勝利，讓歷史來決定！」

澤倫斯基稱對戰斧飛彈「現實」 歐洲盟友困惑

澤倫斯基此行首要目標，是從川普處獲得不僅是戰斧飛彈，還包括烏克蘭希望獲得的各種武器系統的承諾。然而，川普並未提供任何此類承諾。

在與川普會面後，澤倫斯基立即與歐洲領袖舉行了電話會議。一名參與通話的消息人士稱，其中幾位領袖對川普態度的明顯轉變感到困惑。不久後，這些領袖開始發表協同一致支持烏克蘭的聲明，這清楚地表明與川普的會談並不成功。

在記者會上，澤倫斯基證實他們討論了戰斧飛彈，但表示他和川普決定不公開討論此事，因為美國希望避免局勢升級。當被問及對獲得戰斧飛彈是否樂觀時，澤倫斯基回答：「我很現實。」然而，消息人士透露，澤倫斯基在會中極力爭取戰斧飛彈，但川普強硬回絕，未展現任何彈性。

此前根據《紐約時報》分析，提供烏克蘭戰斧飛彈本來就面臨巨大現實挑戰：烏克蘭當前根本沒有發射此類飛彈所需的海基或陸基發射器，

圖為一枚戰斧第四批次（Tomahawk Block IV）巡弋飛彈在飛行測試中的畫面。《紐約時報》分析，烏克蘭缺乏此類飛彈的發射平台。（圖：美國海軍）

