為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    Sora被用來生成金恩博士惡搞影片 OpenAI急出手阻止

    2025/10/18 11:05 即時新聞／綜合報導
    OpenAI影像生成模型Sora，被用來製作已故民權領袖金恩博士的惡搞影片，OpenAI已出手禁止相關題材。（美聯社）

    OpenAI影像生成模型Sora，被用來製作已故民權領袖金恩博士的惡搞影片，OpenAI已出手禁止相關題材。（美聯社）

    OpenAI影像生成模型Sora，近來出現不少惡搞已故民權領袖金恩博士（Martin Luther King Jr.）的影片，包括生成他行竊、跑給警察追等種族刻板印象的內容，OpenAI目前已禁止用戶在Sora上製作金恩博士相關影片。

    《NPR》報導，OpenAI和金恩博士遺產公司（The Estate of Martin Luther King, Jr., Inc.）於16日發布聯合聲明，指稱為了加強對歷史人物的保護．已停止AI生成金恩博士的影片。

    OpenAI認為，雖然說用戶使用AI對歷史人物進行「深偽」一事，無疑是受到言論自由的支持，但對於這些人物形象的使用方式應受到控制。

    據了解，Sora讓用戶在未經明確同意的狀況下，生作許多名人和歷史人物的影片，包括已故的戴安娜王妃、美國前總統甘迺迪、非裔民權運動家麥爾坎·X（Malcolm X）。

    喬治城大學法學院教授賈西亞（Kristelia García）指出，現今的AI行業發展非常迅速，搶先進入市場似乎已是流行趨勢，而OpenAI向來都是出事後請求原諒，而不是事先請求許可。

    賈西亞表示，美國各州對人格權和誹謗法都有不同規定，大致上都不適用深偽問題，這代表「除非有人投訴，否則就放著不管」的做法，可能不會遇到法律糾紛。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播