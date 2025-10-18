Sora被用來生成金恩博士惡搞影片 OpenAI急出手阻止

OpenAI影像生成模型Sora，被用來製作已故民權領袖金恩博士的惡搞影片，OpenAI已出手禁止相關題材。（美聯社）

OpenAI影像生成模型Sora，近來出現不少惡搞已故民權領袖金恩博士（Martin Luther King Jr.）的影片，包括生成他行竊、跑給警察追等種族刻板印象的內容，OpenAI目前已禁止用戶在Sora上製作金恩博士相關影片。

據《NPR》報導，OpenAI和金恩博士遺產公司（The Estate of Martin Luther King, Jr., Inc.）於16日發布聯合聲明，指稱為了加強對歷史人物的保護．已停止AI生成金恩博士的影片。

OpenAI認為，雖然說用戶使用AI對歷史人物進行「深偽」一事，無疑是受到言論自由的支持，但對於這些人物形象的使用方式應受到控制。

據了解，Sora讓用戶在未經明確同意的狀況下，生作許多名人和歷史人物的影片，包括已故的戴安娜王妃、美國前總統甘迺迪、非裔民權運動家麥爾坎·X（Malcolm X）。

喬治城大學法學院教授賈西亞（Kristelia García）指出，現今的AI行業發展非常迅速，搶先進入市場似乎已是流行趨勢，而OpenAI向來都是出事後請求原諒，而不是事先請求許可。

賈西亞表示，美國各州對人格權和誹謗法都有不同規定，大致上都不適用深偽問題，這代表「除非有人投訴，否則就放著不管」的做法，可能不會遇到法律糾紛。

