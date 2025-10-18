為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普白宮3度會見澤倫斯基 籲俄烏「就此止步」

    2025/10/18 08:39 中央社
    美國總統川普昨天與俄羅斯總統普亭通話後，18日在白宮會見烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

    美國總統川普昨天與俄羅斯總統普亭通話後，18日在白宮會見烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

    俄烏戰爭持續逾3年半，美國總統川普昨天與俄羅斯總統普亭通話後，今天在白宮會見來訪的烏克蘭總統澤倫斯基。川普會後表示，這場會面非常有趣且融洽，呼籲俄烏雙方應停止殺戮、達成協議，「就此止步」。

    這是川普重返白宮以來，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）第3度訪問華府，商討俄烏戰爭議題。這場會談進行超過2小時。

    根據隨行媒體提供資訊，川普會後搭機抵達佛羅里達州時受訪表示，他已告訴俄、烏領導人立即停止戰爭，並「以目前的戰線為界，否則情勢將會變得太複雜」。

    川普稍早在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道，和澤倫斯基的會面非常有趣且融洽，「但我告訴他，如同我強烈建議普亭（Vladimir Putin）總統一樣，現在是停止殺戮、達成協議的時候了！」

    他還說：「鮮血已流得夠多，疆界由戰爭與勇氣來劃定，他們應該就此止步，讓雙方都宣稱勝利…不要再開火，不要再有死亡…」

    外電報導，川普今天稍早在美烏閉門會談前接受媒體提問坦言，普亭同意舉行新一輪高峰會，可能是為了爭取時間，不過，他仍相信普亭希望結束俄烏戰爭，美國現在向烏克蘭提供戰斧巡弋飛彈還太早，希望能先與俄羅斯達成和平。

    美俄總統昨天通話，雙方同意在匈牙利舉行峰會。這將是兩人8月在阿拉斯加（Alaska）會面、未達任何和平協議後的首次會談。

    澤倫斯基態度保留並表示，普亭「還沒準備好」和平。

    烏克蘭近幾週一直向華府遊說，希望獲得戰斧巡弋飛彈，認為這些長程飛彈可以對俄羅斯施壓，迫使結束俄烏戰爭。澤倫斯基今天會後向媒體表示，雙方在會中有談到此議題。

    澤倫斯基造訪白宮前夕，普亭在通話中警告川普不要提供這些武器，稱此舉可能使戰事升溫，並危及和平談判。

    俄烏戰爭已持續超過3年半，川普重返白宮以來，一直試圖促成俄烏之間永久停火，但至今未能從俄方爭取到任何重大讓步。（編輯：韋樞）1141018

