為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普將與習近平在韓國會面　不排除提早加徵100%關稅

    2025/10/18 05:39 中央社

    美中陷入稀土管制爭端之際，美國總統川普今天表示，預計幾週後將與中國國家主席習近平在韓國會面。川普還說，關稅讓美國處於有利地位，只要他願意，就可以提前實施先前揚言將對中國商品祭出的100%新關稅。

    中國上週宣布對稀土出口實施大範圍限制，若這些措施落實，恐將衝擊美國國防、科技、半導體及汽車產業。川普（Donald Trump）揚言加徵100%關稅報復，但他隨後有意降溫，美中雙方私下也表達希望至少暫時平息彼此貿易爭端的意願。

    對於媒體問及美中貿易談判進度，川普今天下午在白宮回應表示，看起來他和習近平的會面將如期進行，並再次強調，自己跟習近平「關係非常好」。中國想要談判，由於關稅的關係，美國現在處於非常有利的地位。

    川普還說，只要他願意，就可以把原訂11月1日對中國商品加徵100%關稅的日期提前，但中國不想要那樣的結果，「他們想談，我們正在談，且我認為我們會達成一項對雙方都有利的協議」。

    一同在場的美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，美中領導人對彼此都非常尊重。他本人也將於今晚和中國副總理何立峰通話，兩人預計下週左右在馬來西亞會面，為川習會做準備。

    貝森特指出，希望中國能以同樣的尊重對待美國，他並說，情勢已「緩和下來」。

    韓媒16日引述韓國官員報導，川普預計10月29日抵達韓國，並停留至30日。

    今年APEC領袖會議將於10月31日至11月1日舉行，習近平預計將出席。外界推測，川習會最有可能的時間點落在10月30日。（編輯：徐睿承）1141018

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播