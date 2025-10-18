為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    路透：美軍再次打擊加勒比海運毒船首次有生還者

    2025/10/18 03:39 中央社

    3名知情人士今天向路透社透露，美國軍方在加勒比海發動攻擊後，從一艘疑似載運毒品的船隻上救起兩名倖存者，並將他們扣留在一艘美國海軍軍艦上。這起襲擊造成另外兩人喪生。

    這項先前未曾曝光的消息，意味著這兩名倖存者可能成為美國總統川普所宣稱、針對「由委內瑞拉輸出的毒品恐怖主義威脅」而發動戰爭中的首批俘虜。

    五角大廈對此尚未立即回應置評請求。

    其中一名消息人士表示，船隻於16日遭攻擊後沉沒，疑為半潛艇式走私船—這類潛航船常被毒梟用來躲避偵測。

    5名消息人士指出，美軍出動直升機展開救援行動，將倖存者送到美國軍艦上。

    在此次行動之前，美軍對委內瑞拉近海疑似毒品船隻的攻擊已知並無倖存者。川普政府曾公布影片，顯示遭打擊的船隻被徹底摧毀。

    川普政府聲稱先前的這類攻擊已造成27人死亡，引發部分法律專家與民主黨議員的警告—他們質疑這些行動是否符合戰爭法。

    這些攻擊發生之際，美軍正加強在加勒比海的軍事部署，包括飛彈驅逐艦、F-35戰機、一艘核潛艦，以及約6500名部隊，顯示川普與委內瑞拉政府之間的對峙持續升級。（編譯：嚴思(示其)）1141018

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播