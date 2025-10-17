為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    七傷拳損己三分！中國稀土管制太過火 反讓川普贏回盟友

    2025/10/17 23:40 編譯魏國金／台北報導
    北京對稀土出口的強硬管制，正激起全球反擊。（路透）

    北京對稀土出口的強硬管制，正激起全球反擊。（路透）

    彭博報導，美國總統川普的關稅戰讓長期盟友與之疏離，也給予中國拉攏全世界的機會，如今卻出現大逆轉，因為北京對稀土出口的強硬管制手段正激起全球反擊，讓川普有機會贏回盟友。

    中國決定推出史無前例的稀土供應鏈出口管制，主導了本週全球經濟首長在華府召開年度會議的議程。美國財政部長貝森特暗示一個正在形成的「聯盟說」，美國官員「正與我們的歐洲盟友、澳洲、加拿大、印度與亞洲民主國家磋商」，以形成全面的應對措施。

    日本財務大臣加藤勝信呼籲7國集團（G7）「團結回應」中國的行動，德國財長則談到歐盟可能的聯合應對措施。隨著各國尋求稀土供應多元化，澳洲總理近日將前往華府，希望就關鍵礦產供應鏈達成協議。

    這一切都標誌著6個月前，中國國家主席習近平號召各國團結，以反擊美國實施二戰以來最高關稅的局面已徹底扭轉。儘管中國強調其最新的稀土管制措施，是對美國擴大科技管制的反擊，但相關措施要求，甚至是外國出口商將含有微量中國礦產的產品，輸往全球各地時，也須獲得中國政府許可。

    龍洲經訊中國研究副主任貝多爾（Christopher Beddor）指出，「最大的風險是中國政府做得太過火，干擾全球稀土供應鏈，可能造成北京毫無理由給眾多國家帶來痛苦的印象」。

    無論是北京的誤判，或是一個熱衷監管關鍵供應鏈的強國，其投機取巧的行動，都對中國在世界舞台上，建立友好關係的努力造成打擊。

    報導指出，習近平的新策略與華盛頓過去十年發展出的手段非常相似，亦即運用出口管制、實體清單與制裁等工具。美國透過全球民主國家網絡，來實施令中國一度痛批的長臂管轄權，如今中國在稀土議題上擁抱該策略，而且更進一步。

    目前尚不清楚中國官員如何處理此系統帶來的大量文書工作，這也意謂當他們想施壓特定國家時，才會執行該措施。

    然而對習近平來說，更大的風險是各國政府因忌憚北京下一步可能採取的行動，而尋求關鍵礦產之外的多元化。

    法國外貿銀行首席亞太經濟學家艾雷蘿（Alicia Garcia Herrero）表示，一旦各國開始重新考慮其稀土供應戰略時，他們可能也會擴及中國佔有主導地位的其他領域，「如果這種情形發生，最終的損失對中國將是極為巨大的」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播