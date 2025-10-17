何衛東等9名上將遭「雙開」!習近平整肅規模創1976年來之最

前中共中央軍委副主席何衛東（左）和軍委主席習近平（右）。（路透檔案照）

在中共即將召開四中全會前夕，中國國防部17日以肅貪為由，將中央軍事委員會副主席何衛東、前軍委政治工作部主任苗華等9名共軍上將開除黨籍；此前中央軍委已對相關9人開除軍籍。這9人中以曾獲得國家主席習近平破格提拔的何衛東最受矚目，顯示習近平升高對軍中貪腐和不忠誠的打擊力道。

《路透》17日報導引述華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）全球中國中心研究員宋文笛（Wen-Ti Sung）說法，「習近平在清理門戶，這是肯定的，正式撤除何衛東和苗華，意味著他將在四中全會任命新的中央軍委，該委員會自3月以來已半數懸缺」。

何衛東為中國解放軍2號人物，曾任負責對台軍事部署的東部戰區司令，被視為習近平心腹，2019年面臨中將退役年齡之際，晉升上將並任東部戰區司令，已令外界意外，2022年中共第20次全國代表大會，他更被提拔連跳三級，直接出任中央軍委副主席。

五角大廈曾指出，美國聯邦眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年訪問台灣後，北京對台灣進行大規模實彈軍演，何衛東在策劃這場軍演上扮演關鍵角色。

習近平2023年起升高對軍方領導階層的整肅，《華爾街日報》檢視官方披露紀錄，過去兩年來，已經有30多名軍中高階將領和國防工業高層遭調查或撤職；最新一波整肅行動，引發外界質疑他是否真能根除解放軍內部貪腐，並確保軍隊忠誠和具備作戰能力。

《彭博》報導指出，這場從習近平整頓火箭軍貪腐問題以來持續擴大的行動，已成為自1976年毛澤東統治結束以來最大規模的整肅，透露出貪腐已蔓延解放軍多個不同系統。

何衛東曾任東部戰區司令員，被視為習近平派系「閩江新軍」主要成員。（取自中國國防部官網）

前中共軍委委員、政治工作部主任苗華。（圖擷取自微博）

