為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    巴西前總統波索納洛密謀政變判刑27年3月 妻嗆：2026我來選

    2025/10/17 23:53 中央社
    巴西前總統波索納洛的妻子蜜雪兒．波索納洛（Michelle Bolsonaro，左）喊話，不排除參選2026年總統。（路透檔案照）

    巴西前總統波索納洛的妻子蜜雪兒．波索納洛（Michelle Bolsonaro，左）喊話，不排除參選2026年總統。（路透檔案照）

    巴西遭定罪前總統波索納洛的妻子蜜雪兒．波索納洛（Michelle Bolsonaro）接受法新社專訪時表示，她不排除參選2026年總統大選的可能性，將此留給上帝和丈夫決定。

    這位43歲的巴西前第一夫人談到：「任何關於參選的決定，都會與我丈夫進行仔細討論……並透過多次祈禱，分辨上帝最終是否會交付我這項任務。」

    巴西最高法院上月11日做出歷史性判決，裁定波索納洛（Jair Bolsonaro）政變未遂、組織犯罪等罪名成立，判刑27年3個月，震撼巴西政壇，並進一步加劇美國與巴西的緊張關係。

    波索納洛是美國總統川普（Donald Trump）的盟友，美國自7月起對巴西商品加徵高達50％的關稅，並對部分巴西官員實施簽證限制與金融制裁，被視為是對波索納洛審判的政治回應。

    不過巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）與川普仍有聯絡，他們上月底在聯合國大會期間短暫互動，本月6日進行30分鐘的視訊通話，且兩人預計於11月舉行正式會晤，或許代表美巴雙邊關係有望出現轉機。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播