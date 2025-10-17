普廷有國際通緝令在身 匈牙利：會確保他能入境、成功與川普峰會

匈牙利總理奧班。（彭博檔案照）

美國總統川普16日與俄羅斯總統普廷通電話後，宣佈將在匈牙利與普廷舉行峰會。儘管普廷遭國際刑事法院（ICC）通緝，但是匈牙利政府17日表示，該國會確保普廷能夠入境，與美國舉行成功的會談。

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）17日與普廷通電話，討論預計在布達佩斯舉行的川普、普廷峰會，他在臉書發文表示，剛與普廷通電話，「準備工作正在全力進行」。外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）在記者會上說，「我們期待以尊重的態度歡迎普廷總統，當然，我們也將確保他能夠進入匈牙利，在這裡舉行成功的會談，然後回國」。

克里姆林宮表示，這通電話是在奧班要求下進行，他「表達準備好在布達佩斯舉辦一場可能召開的俄美峰會」。

川普在與烏克蘭總統澤倫斯基會面前一天，16日與普廷通話，並宣佈他預計兩週內，在布達佩斯與普廷會面。奧班為川普和普廷在歐盟最密切的盟友，並批評西方在烏俄戰爭中，對烏克蘭的支持。

普廷因入侵烏克蘭遭國際刑事法院通緝，若前往任何ICC締約國，就可能遭逮捕，選擇布達佩斯可避免通緝令，因為匈牙利已宣布退出國際刑事法院，但退出程序長達一年，理論上2026年6月之前該國仍是ICC締約國。

奧班17日稍早表示，布達佩斯「基本上是現在歐洲唯一能夠舉辦這場峰會的地方」，因為匈牙利「一貫的」和平立場。由於歐盟已對在俄羅斯註冊的飛機關閉領空，這場布達佩斯峰會的後勤安排仍不確定。克宮稍早表示，「許多」問題還有待解決。

