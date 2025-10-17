為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美國反川普「無王示威」再起 估數百萬人上街頭

    2025/10/17 23:38 中央社
    美國6月間爆發反川普「無王」（No Kings）示威抗議，數以百萬計民眾明天將再度上街表達不滿。（法新社檔案照）

    美國6月間爆發反川普「無王」（No Kings）示威抗議，數以百萬計民眾明天將再度上街表達不滿。（法新社檔案照）

    全美各地6月中舉行「無王」（No Kings）抗議活動後，從紐約到舊金山預估將有數以百萬計民眾明天再次上街，對總統川普（Donald Trump）的施政表達不滿。

    法新社報導，全美各地上次舉行「無王」抗議活動，是川普在他6月14日生日當天於華府舉行閱兵時，那些活動集結了約300個團體，也吸引許多民眾上街響應。這是川普自今年1月重返白宮以來，最大規模的示威潮。

    時隔4個月，活動主辦單位發言人表示已在全美各地規劃超過2600場示威活動，預料再度號召數百萬人上街。

    美國民權聯盟（American Civil Liberties Union）政治與倡議長席菲林（Deirdre Schifeling）昨天告訴媒體，示威民眾希望傳達「我們是平等國家」的訴求，「我們是法治國家，法律適用於所有人，必須維護程序正義和民主。我們不會被消音」。

    活動主辦單位、非營利組織Indivisible Project共同創辦人葛林柏格（Leah Greenberg）批評川普政府調度國民兵（National Guard）進駐多個城市、取締無證移民，以及提告政治對手等行為。

    他強調：「這就是典型的威權統治手法—威脅、抹黑、說謊，恐嚇民眾迫使他們屈服。但我們不會被嚇倒，也不會屈服。」

    美國教師聯盟（American Federation of Teachers）主席懷恩嘉頓（Randi Weingarten）表示，為美國人民奮戰是義務，強調抗議民眾堅持要確保「這個國家未來朝更民主的方向發展，而不是倒退」。

    除了紐約和舊金山，華盛頓、波士頓、芝加哥、亞特蘭大和紐奧良等大城市，以及全美各地中小型城鎮，預計同步舉行示威活動。

    美國鄰國加拿大的首都渥太華、多倫多及溫哥華等地，也預計舉行「無王」示威行動。

