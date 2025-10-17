為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    戰斧飛彈部署要花好幾年 美退役將領：「這2款短程武器」實戰效果佳

    2025/10/17 21:26 編譯林家宇／綜合報導
    烏克蘭積極向美方爭取可打擊莫斯科的戰斧飛彈。圖為陸基戰斧飛彈發射器。（彭博）

    烏克蘭積極向美方爭取可打擊莫斯科的戰斧飛彈。圖為陸基戰斧飛彈發射器。（彭博）

    烏克蘭總統澤倫斯基預期會在和美國總統川普會晤期間積極爭取可打擊莫斯科的「戰斧飛彈」。不過前美軍將領分析，戰斧飛彈實際部署、運用需耗費數年時間，認為「增程攻擊彈藥」（ERAM）或「陸軍戰術飛彈系統」（​ATACMS）在短期內更能對俄軍造成壓力。

    美國退役海軍少將，現任華府智庫「保衛民主基金會」（FDD）分析師蒙哥馬利向「美聯社」說，雖然戰斧飛彈這類軍售意義重大，但會需要花上數年時供應設備及訓練烏軍操作。射程約460公里的ERAM和300公里的​ATACMS威脅性不若戰斧飛彈，「但能夠幫助烏軍對俄軍的後勤、指揮、控制以及前線數百公里內的部隊施加軍事壓力，產生可觀效果」。

    不過，說服美國供應戰斧飛彈仍會是澤倫斯基與川普會面時的主要任務，「我們已能看見莫斯科在聽聞關於戰斧飛彈的消息後急於恢復對話」。他另與生產戰斧飛彈和愛國者防空系統的美國軍火商雷神公司，以及生產F-16戰鬥機的洛克希德．馬汀官員會商，討論合作事宜及美烏聯合軍事生產前景。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播