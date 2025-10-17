戰斧飛彈部署要花好幾年 美退役將領：「這2款短程武器」實戰效果佳

烏克蘭積極向美方爭取可打擊莫斯科的戰斧飛彈。圖為陸基戰斧飛彈發射器。（彭博）

烏克蘭總統澤倫斯基預期會在和美國總統川普會晤期間積極爭取可打擊莫斯科的「戰斧飛彈」。不過前美軍將領分析，戰斧飛彈實際部署、運用需耗費數年時間，認為「增程攻擊彈藥」（ERAM）或「陸軍戰術飛彈系統」（​ATACMS）在短期內更能對俄軍造成壓力。

美國退役海軍少將，現任華府智庫「保衛民主基金會」（FDD）分析師蒙哥馬利向「美聯社」說，雖然戰斧飛彈這類軍售意義重大，但會需要花上數年時供應設備及訓練烏軍操作。射程約460公里的ERAM和300公里的​ATACMS威脅性不若戰斧飛彈，「但能夠幫助烏軍對俄軍的後勤、指揮、控制以及前線數百公里內的部隊施加軍事壓力，產生可觀效果」。

不過，說服美國供應戰斧飛彈仍會是澤倫斯基與川普會面時的主要任務，「我們已能看見莫斯科在聽聞關於戰斧飛彈的消息後急於恢復對話」。他另與生產戰斧飛彈和愛國者防空系統的美國軍火商雷神公司，以及生產F-16戰鬥機的洛克希德．馬汀官員會商，討論合作事宜及美烏聯合軍事生產前景。

