桂民海遭中國綁架10週年 瑞典外長要求放人

香港銅鑼灣書店事件發生後，示威者在香港中聯辦外，拿著其中一名被綁架者、股東桂民海照片抗議。（路透檔案照）

16、17日兩天訪問中國的瑞典外交部長斯典尼嘉德（Maria Malmer Stenergard），在北京之行後說，她已向中國外長王毅當面提出香港銅鑼灣書店事件中的書商桂民海（Gui Minhai）案，要求北京釋放桂民海。

斯典尼嘉德17日在社群媒體發文說，「今天是桂民海被剝奪自由10週年」，瑞典政府高度重視此事，她在訪問北京期間，已當面向王毅交涉此事，「我們的立場依舊堅定：桂民海必須被釋放，與其家人團聚」，她說，瑞典政府將持續不懈爭取桂民海獲釋。

現年61歲的桂民海為前香港銅鑼灣書店股東，書店以出版、銷售北京眼中政治「禁書」出名，2015年中國出重手打擊這類出版物，包括桂民海在內，銅鑼灣書店相關5人一度失蹤，之後證實遭中國綁架。

擁有瑞典籍的桂民海，於當年10月17日在泰國被北京跨境綁架回中國。2017年一度傳出桂民海「獲釋」，但是他次年在兩名瑞典外交官陪同下，搭乘火車前往北京途中被警方強行逮捕，2020年遭北京以為境外非法提供情資為由，判處10年有期徒刑。

歐洲議會也在桂民海被中國綁架10週年之際，9日通過決議「最強烈譴責」對他進行的綁架、任意逮捕、監禁和定罪，呼籲中國政府，立即無條件釋放「瑞典公民」桂民海。

中國外交部回應瑞典外長的發文，說依法處理桂民海案，並稱桂民海為中國公民。寧波法院2020年對桂民海案宣判時宣稱，桂民海在其本人要求下恢復中國籍。不過，當時瑞典政府說，並未收到桂民海要求放棄瑞典籍，他仍具有瑞典國籍。

