    國際

    傳委內瑞拉提議總統馬杜羅逐步交權 美國拒絕

    2025/10/17 18:43 編譯孫宇青／綜合報導
    馬杜羅否認內部委內瑞拉政府研擬讓他3年內交出權柄的報導，稱這是企圖分裂委國人民。（美聯社檔案照）

    《美聯社》16日引述一位前川普政府官員披露，委內瑞拉政府曾向美國提議，讓總統馬杜羅逐步放棄權力下台，並由副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）接任完成剩餘任期，試圖緩解美國對委國與日俱增的施壓，但白宮拒絕該方案。馬杜羅隨後否認報導內容，稱這是分裂委國的企圖，而羅德里格斯也斥此為假新聞，強調委國領導層依舊團結。

    馬杜羅在今年1月展開第3個6年總統任期，原定2031年1月卸任。知情人士透露，隨著委國內部日益擔憂美國總統川普可能下令採取軍事行動，推翻馬杜羅，委內瑞拉自行提議讓馬杜羅在3年內下台，並將權力移交給羅德里格斯，由她完成餘下任期，且她之後也不會競選連任。然而，白宮質疑馬杜羅政權的合法性，並指控他治理一個「毒品恐怖主義」國家，所以拒絕該提議。

    馬杜羅16日在電視談話中否認上述報導內容，直指是分裂委內瑞拉的企圖。他還嘲諷川普前一日證實已授權中央情報局（CIA）在委國境內展開秘密行動的說法，「有人相信CIA過去60年沒有在委內瑞拉展開行動？」同日，羅德里格斯亦在個人Telegram帳戶上指出，所謂馬杜羅逐步交出權力是假新聞，並批評愈來愈多媒體一窩蜂加入針對委國人民的心理戰，委國領導層仍是團結一致。

    佛羅里達國際大學研究委內瑞拉的學者馮塞卡（Brian Fonseca）指出，川普證實授權CIA在委國採取秘密行動，並考慮採取進一步打擊行動，卻未透露是否包括針對馬杜羅，此一非比尋常的舉措，可能已達成白宮期望的效果，即讓馬杜羅及其黨羽意識到自己時日無多，「這是向馬杜羅政權施壓的心理戰，試圖在該國政治和軍事菁英之間製造分裂，看看能否藉此將馬杜羅趕下台」。

