澳洲墨爾本驚傳隨機砍人 台灣籍女壽司師傅右胸中刀

本月2日台灣籍賴姓女壽司師傅在澳洲墨爾本中心商業區交叉口被刺傷，造成肺部塌陷，目前情況穩定，已返回住處休養。（圖擷取自@7NewsMelbourne社群平台「X」）

本月2日早上7點40分左右，台灣籍賴姓女壽司師傅在澳洲墨爾本中心商業區交叉口被刺傷，從監視器畫面可以看到，兇手跑到賴女身後，掏出一把刀，往她胸部右側刺下去，造成她氣血胸（肺部塌陷），送醫後做了清創與胸腔引流手術，目前恢復穩定，已出院回住處休養。警方隨後逮捕兇手，為32歲的達魯（Lauren Darul），當時她因涉嫌其他案件處於保釋期間。

綜合媒體報導，在賴小姐摀住流血的傷口，倒在地上幾秒鐘後，被嚇到的旁觀者立刻跑去幫她壓住傷口止血、報警並叫了救護車，隨後也有其他路人趕去協助，幫她爭取急救時間，直到醫護人員將她送往醫院。

兩週過去了，賴小姐聽到達魯打算申請保釋後告訴媒體「她的身心都還在恢復中，真心希望司法系統可以將社區安全放在首位」，事後她也在社交平台上發文感嘆「她熟悉的生活環境不再給她曾有的舒適感」。

事後賴小姐才知道，她所居住的地方不到40公尺有議會提供給「無家可歸」的人住的公共住宅，而兇手正是裡頭的房客，她預計搬離原住處。

