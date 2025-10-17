自民、維新聯手進入最後階段 日本10/21選出新首相

日本維新會與自民黨今天就兩黨組成聯合政府進行第二次協商，雖然目前正在進行最終協議前的細節調整，不過達成共識的可能性極高。（路透）

日本自民黨與維新會今日下午就兩黨組成聯合政府進行第二次協商，雖然目前正在進行最終協議前的細節調整，不過達成共識的可能性極高，而維新會共同代表藤田文武，今天稍早也宣布退出與立憲民主黨、國民民主黨三黨之間關於首相指名選舉合作的協商。

今日上午，自民黨與最大在野黨立憲民主黨已就21日召開臨時會並進行首相指名選舉達成共識。臨時會預定從21日進行到12月17日，由於從26日起將有包括美國總統川普訪日等多項外交行程，新首相的施政報告將於24日舉行，代表質詢則延後到11月4日以後才進行。

請繼續往下閱讀...

自民與維新的聯姻在15日出現戲劇性的情節，自民黨與維新會舉行黨魁會議，維新會共同黨代表、大阪府知事吉村洋文當天特別從大阪趕到東京與會，結果與自民黨總裁高市早苗初步達成合作的共識。

兩黨昨天進第一次政策協商，維新會提出了12大項、50多條政策主張，其中被列為核心的事項包括副首都構想、降低社保費用的社會保障改革、國會議員人數減少一成，以及廢除企業、團體政治獻金等項目。自民釋出將讓出2席閣員職位的善意。

兩黨今天下午繼續進行協商，吉村在會前表示，減少國會議員人數是組成聯合政府的絕對條件，而且必須臨時國會提出相關修法。吉村建議刪減比例代表人數，但這項要求馬上引來了立憲民主黨和公明黨的反彈，批評此事涉及法制修改，並非執政黨可獨斷決定。

由於維新會與自民黨聯手進入最後的秒讀階段，藤田今天宣布退出在野三黨在首相指名選舉中的合作，不過，立憲民主黨、國民民主黨和退出執政聯盟的公明黨，仍繼續就議題合作進行協商。國民民主黨與公明黨昨天達成協議將在強化政治獻金規範和廢除汽油臨時稅等減稅方案等政策上合作，立憲民主黨與公明黨今天則就修改政治資金規正法和夫婦別姓等議題上進行合作。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法