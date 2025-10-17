為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美中角力》巴拿馬總統控美以簽證威脅限制與中國關係

    2025/10/17 17:44 編譯管淑平／綜合報導
    巴拿馬總統穆里諾。（歐新社檔案照）

    巴拿馬總統穆里諾。（歐新社檔案照）

    美國總統川普上任後，巴拿馬運河成為美中角力的新戰線，巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）16日表示，「美國大使館有人」以撤銷簽證威脅，施壓巴拿馬限制該國與中國的關係。

    《美聯社》16日報導，穆里諾16日在每週記者會回覆提問，指稱美國大使館一名官員，「威脅要取消簽證」，並批評這類行徑，「與我期盼與美國維持的良好關係並不一致」。不過，穆里諾並未點名是哪位官員，也沒有提出證據佐證他的簽證威脅之說。

    美國駐巴拿馬大使卡布瑞拉（Kevin Cabrera）16日發表聲明，回應穆里諾的說法，表示「簽證是特權，並非權利」，並引用美國國務院9月宣布之政策表明，針對中美洲代表中國共產黨行事破壞該區域法治者，實施簽證限制。卡布瑞拉說，「我們根據我國法規撤銷或者拒絕核發簽證，不論當事人之執業或者政府的職位」。

    由於巴拿馬運河的戰略重要性，巴拿馬對美中緊張關係格外敏感。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）2月訪問巴拿馬時，即敦促巴方立即降低中國對該運河之影響力。巴拿馬雖強烈否認中國影響運河之營運，但是已經在美國施壓下，促使經營運河南北兩端港口的香港公司，將特許經營權售予美國財團。

    穆里諾先前已表示，巴拿馬將維持該運河之中立。他16日表示，美國有自由向任何人核發或者撤銷簽證，「但是不能以你不配合某事，就以撤銷簽證來威脅」。他說，簽證之事的根本問題：美中衝突，「與巴拿馬無關」。

