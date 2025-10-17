美俄領袖將在布達佩斯會晤 匈牙利總理稱該國是歐洲唯一可辦會談地點

匈牙利總理奧班慶祝該國成為美國總統川普與俄羅斯總統普廷即將舉行的會談主辦國。圖為奧班。（路透）

美國總統川普16日與俄羅斯總統普廷通話後表示，他們將在匈牙利布達佩斯會面，商討是否能結束烏俄戰爭。對此匈牙利總理奧班（Viktor Orban）今（17）日慶祝該國成為川普與普廷即將舉行的會談的主辦國。

根據美聯社報導，奧班是川普的親密盟友，也被認為是普廷在歐盟最親密的夥伴。奧班17日表示，他長期以來反對西方向烏克蘭提供軍事和財政援助，這一立場促使布達佩斯成為會談的舉辦地。

奧班聲稱，布達佩斯基本上是當今歐洲唯一可以舉行此類會談的地點，原因是匈牙利幾乎是唯一一個支持和平的國家。他強調，匈牙利3年來是唯一始終如一、公開、積極倡導和平的國家。

奧班指出，他已於16日晚間與川普通話，並將於17日上午與普廷直接通話。奧班還主張，匈牙利主辦此次會晤可以視為1項政治成就。

奧班說，「天知道匈牙利上一次舉辦如此重要的外交活動是什麼時候，我們不僅僅是東道主，且還被視為達成1項政治成就。」

值得注意的是，川普與普廷之後在布達佩斯的會晤具有象徵意義。美國、英國和俄羅斯1994年在布達佩斯向烏克蘭保證主權和領土完整，以換取烏克蘭放棄核武。但對許多烏克蘭人來說，《布達佩斯安全保障備忘錄》僅僅是承諾的象徵。俄羅斯2014年吞併克里米亞，隨後在2022年全面入侵烏克蘭。

