微軟報告：俄羅斯針對北約國家網路攻擊 1年內增加25％

微軟公司分析，俄國過去一年對北約國家的網路攻擊次數大增25％。圖為俄國總統普廷。（美聯社）

英國《衛報》16日報導，美國科技巨擘微軟的報告指出，隨著俄羅斯克里姆林宮升級針對歐洲國家的「混合戰爭」，俄國過去1年針對北約國家的網路攻擊增加25％，其中政府部門成為攻擊的主要目標。

微軟表示，受俄國國家網路活動影響最大的10個國家中，有9個是北約成員國。美國是受攻擊最多的地區，佔所有攻擊次數的20％；其次是英國，佔12％；第三是烏克蘭，亦是前10名中唯一的非北約成員國，佔11％。

請繼續往下閱讀...

微軟拒絕透露俄國國家敵意行動的具體細節，但表示最受攻擊的領域是政府部門，佔所有攻擊的4分之1，其次是研究和學術機構、智庫和非政府組織。微軟網路安全政策副總裁霍根-柏尼（Amy Hogan-Burney）表示，該公司預計「將繼續在許多北約成員國看到俄國的活動」。

專家和政界人士警告，俄國正在對北約成員國發動「混合戰」，意指一系列非傳統戰術，例如無人機入侵、破壞或網路攻擊，這些戰術處於和平與戰爭之間的「灰色地帶」。

英國國內情報機構軍情五處（MI5）前處長曼寧漢波勒（Eliza Manningham-Buller）上個月警告稱，由於莫斯科針對英國的網路攻擊和其他敵對活動的強度，英國可能已與俄國處於戰爭狀態。她表示，這是一場「不同類型的戰爭，但敵對行動、網路攻擊、物理攻擊和情報工作都非常廣泛」。

其他北約國家也受到與俄國相關事件的影響。上個月，19架未攜帶武器的俄國無人機闖入波蘭領空；丹麥則因不明身份無人機而被迫關閉機場。在上個月的另一起事件中，北約攔截3架俄國米格-31戰機，這些戰機在12分鐘內侵入愛沙尼亞波羅的海上空的領空。

微軟在年度數位防禦報告中補充稱，俄國正利用該國高度活躍的網路犯罪族群來實現對外目標。俄國網路犯罪最常見的形式是勒索軟體攻擊，這些攻擊已使世界各地的企業和公共機構陷入癱瘓。微軟表示，它觀察到俄國政府利用網路犯罪生態系統來獲取目標存取權限，使用其惡意軟體或將其作為代理來實施攻擊。

英國國防和安全智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）資深研究員麥科爾（Jamie MacColl）表示：「鑑於過去12個月俄國針對北約成員國的秘密行動（有時是公開行動）總體呈上升趨勢，這並不令人意外。各國使用網路行動的方式反映其更廣泛的治國方略，因此這些攻擊的增多也就不足為奇。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法