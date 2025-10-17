為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    澤倫斯基：普廷一聽到美有意援烏戰斧飛彈就急於恢復對話

    2025/10/17 15:25 編譯孫宇青／綜合報導
    美國總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基、俄羅斯總統普廷（圖左至右）。（美聯社）

    美國總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基、俄羅斯總統普廷（圖左至右）。（美聯社）

    烏克蘭總統澤倫斯基一直尋求美國同意提供戰斧巡弋飛彈，美國總統川普近期在公開與私下場合皆透露傾向同意，但16日與俄羅斯總統普廷通話後，又改口稱不會很快決定。對此，澤倫斯基揶揄道，「莫斯科一聽到戰斧飛彈的消息，就急於恢復對話」。

    《華爾街日報》指出，川普近期在公開與私下場合皆透露傾向提供烏克蘭戰斧巡弋飛彈，但在與普廷通話後，援烏戰斧可能生變。

    川普16日下午對記者表示，他暫無即刻向烏克蘭提供戰斧飛彈的計畫。他說通話時與普廷「有稍微討論到」戰斧飛彈，但說這些武器對美國本身也很重要，「我們不能把國家榨乾，它們（戰斧飛彈）非常重要、強大、精準，但我們自己也需要。所以我不知道這事要怎麼做。」

    川普還提到，他在通話中問普廷：「若我給你的對手幾千枚戰斧，你會介意嗎？」。普廷表示「不喜歡這個想法」。

    英國《衛報》17日報導，準備在17日赴白宮與川普會面的澤倫斯基表示，普廷決定尋求與川普會談，表明普廷處於守勢，「我們已經看到，莫斯科一聽到『戰斧』飛彈的消息，就急於恢復對話」。

    美國前國務院官員弗萊德（Dan Fried）表示，普廷正試圖破壞對俄國施加更大壓力的勢頭，「我們將拭目以待澤倫斯基與川普會面時會發生什麼事，但透過敦促莫斯科認真對待問題來達成停火的可能性似乎已減小」。

