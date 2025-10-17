被退休？美戰爭部突宣布四星上將、南方司令部司令霍爾西年底卸任

非裔四星上將、美南方司令部司令霍爾西將於年底卸任，比預定任期提早2年，引發外界議論。（路透）

正值美國與委內瑞拉因攻擊運毒船關係緊張之際，美戰爭部長（國防部長）赫格塞斯宣布，非裔四星上將、美南方司令部司令霍爾西（Alvin Holsey）將於年底卸任，比預定任期提早2年，引發外界議論。

據《路透》報導，赫格塞斯16日宣布四星上將霍爾西將於年底退休，卸下美南方司令部司令一職，霍爾西去年11月才上任，通常任職3年，但他上任不到1年，正值其37年職業生涯中規模最大的一次行動之際，突然退休，立刻引發外界議論。

1位熟悉內情的消息人士向《路透》透露，霍爾西與赫格塞斯在加勒比海的作戰行動上存在緊張關係，外界幾天前就盛傳他是否會被解職。

赫格塞斯在X平台稱「我謹代表戰爭部，向霍爾西上將致以最深切的謝意，感謝他37年來為國家做出的傑出貢獻，他計劃於今年年底退休。」並未透露為何要突然退休細節；而霍爾西也僅在聲明中表示：「能夠為我們的國家、為美國人民服務，並支持和捍衛憲法超過37年是我的榮幸。」

