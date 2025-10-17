為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    AI報明牌成功！美國女請ChatGPT選樂透號碼 中300萬爽還房貸

    2025/10/17 15:38
    1位密西根州女性用ChatGPT給的號碼買威力球，喜得10萬美金大獎。（美聯社資料照）

    現代人遇事都先問問ChatGPT，沒想到這次真的問出大獎。美國密西根州45歲女子卡薇（Tammy Carvey）不常買彩券，當她決定買威力球（Powerball）時，沒有使用她常用的號碼，反而找ChatGPT「報明牌」，結果意外讓她中了10萬美金（大約為300萬新台幣）。

    綜合媒體報導，卡薇只有在獎金超高的時候才會買彩券，她購買的當期獎金超過10億美金，於是她請ChatGPT給她5個號碼「11、23、44、61、62」，以及威力球號碼「17」，當她查看中獎號碼時，Google告訴她獎金是5萬元（大約為150萬新台幣）。

    直到卡薇登入彩券帳戶，才意識到其實是中了10萬元（大約為300萬新台幣），她與丈夫都難以置信。卡薇計畫用這筆獎金來還房貸，以及把剩下的錢存起來。

