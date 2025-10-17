聯合國警告：全球約9億貧困人口 直接面臨4大環境風險

聯合國警告，全球約9億名最貧困人口，直接面臨全球暖化加劇的氣候災害等4大環境風險。（法新社）

《法新社》報導，聯合國17日警告，全球近80％的最貧困人口，即約9億人，直接面臨全球暖化加劇的氣候災害等4大環境風險，承受「雙重且極不均衡的負擔」。

聯合國開發計畫署代理署長徐浩良在一份聲明中表示：「沒有人能夠免受乾旱、洪水、熱浪和空氣污染等日益頻繁和加劇的氣候變遷影響，但我們之中最貧困的人群正面臨最嚴重的影響。」他補充道，11月在巴西舉行的聯合國氣候高峰會COP30「是世界各國領袖將氣候行動視為消除貧窮行動的時刻」。

請繼續往下閱讀...

根據聯合國開發計畫署與牛津大學貧窮與人類發展倡議聯合發布的年度研究報告，根據嬰兒死亡率、住房、衛生設施、電力和教育等因素，在109個國家的63億人口中，約有11億人（佔總人口的18％）生活在「嚴重的多方面」貧困之中，其中一半是未成年人。

報告中列舉的極端貧窮案例之一是里卡多（Ricardo），為瓜拉尼原住民，居住在玻利維亞最大城市聖克魯斯德拉謝拉郊外。里卡多靠著打零工賺取微薄的收入，與其他18人合住一棟狹小的獨棟住宅，其中包括他的3個孩子、父母和其他大家庭成員。這棟房子只有一間浴室、一個燃木和燃煤的廚房，而且沒有一個孩子上學。

受這類貧窮影響尤其嚴重的兩個地區是撒哈拉以南非洲和南亞，這兩個地區也極易受到氣候變遷的影響。

報告強調貧窮與4大環境風險之間的關聯：極端高溫、乾旱、洪水和空氣污染，指稱貧困家庭尤其容易受到氣候衝擊，因為許多家庭依賴農業和非正規勞動力等高度脆弱的行業，「當災害重疊或反覆發生時，它們會加劇現有的匱乏」。

因此，8.87億人（佔這些貧窮人口的近79％）直接面臨至少一種此類威脅，其中6.08億人遭受極端高溫，5.77億人受到污染影響，4.65億人遭受洪水襲擊，2.07億人遭受乾旱。約有6.51億人面臨至少2種風險，3.09億人面臨3到4種風險，並有1100萬貧困人口在1年內經歷所有4種風險。

報告直言「貧窮與氣候災害並存顯然是一個全球性問題」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法