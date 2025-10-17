台人旅日竟撞到熊！過來人發文曝經驗：自駕保全險很重要

1位台灣人在日本青森自駕遊撞到熊，因為租車時有保全險，所以車禍衍生費用都可以核銷；示意圖，熊與新聞事件無關。（美聯社資料照）

台灣人旅日有些人會選擇自駕，而近期日本熊出沒事件頻傳，竟有台灣人在日本自駕撞到成年黑熊！因為對方是熊，原PO害怕到不敢停車查看車況，往前開了一點，攔了經過的日本人請他們幫忙報警，事後感嘆自駕保全險很重要，以及出事故不管大小一定要報警，保險才會理賠。

一名網友在PTT以「東北撞熊驚魂記」為標題發表遊記，他趁著中秋國慶連假，1個人到東北開車自駕旅行，在開車的第6天，大約晚上7點左右，在青森的津輕湯之澤車站附近的國道7號，突然一隻成年黑熊從左邊衝出來要橫越馬路，結果他閃避不及就撞到了。

原PO起初以為只是小擦撞，加上對方是熊很害怕不敢停下來，繼續往前開了100-200公尺，覺得車子有怪聲才下來查看，發現車的左前方有物件破裂，於是攔了經過的當地人，請他們幫忙報警。警察來了之後，先是引導他把車開到安全的空地上、做筆錄，接著開警車載他回去事發地點，此時當事熊已經跑走了，現場也沒有血跡，只有車子掉落的保險桿。

由於車子的保險桿掉落，輪拱也變型了，警察研判該車不能再上路了，於是幫原PO聯繫保險公司、呼叫拖吊車來拖車，並聯絡計程車公司派車來送他去飯店，由於他有保全險，以上的費用全部免費，計程車必須要有收據核銷，隔天早上臨時又租了一台車繼續剩下行程，5天後回仙台原先的租車店，雖然車沒有一起回來，人還是要回店裡報到。

原PO提醒，日本最近幾乎天天有熊出沒、襲擊的新聞，東北特別多，加上秋冬下午5點就天黑了，山區熊很多，盡量不要摸黑走山路。網友也提到「之前在稚內租車公司看過小心鹿的海報」、「在青森八戶自駕，到處都是注意熊的標誌」。

