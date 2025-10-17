中國消防展傳意外！雲梯車高空突斷裂 砸毀消防車

中國消防展傳意外！雲梯車高空突斷裂 砸毀消防車2025/10/17 14:55 即時新聞／綜合報導
北京近日舉辦國際消防展，一輛消防車的雲梯突然斷裂，砸毀一旁消防車的車頭。（擷取自讀特新聞）
中國國際消防設備技術交流展覽會近日在北京舉行，期間驚傳意外，一輛國產雲梯消防車的延伸梯在展示期間突然斷裂，砸毀旁邊一輛消防車。相關影片引起網友議論，質疑「這車用於消防救援，真的安全嗎？」
綜合媒體報導，網上流傳多段現場影片顯示，該消防車雲梯斷裂後，砸毀旁邊一輛機場消防車的車頭，引來現場許多民眾圍觀。還有影片拍到，事發後工作人員拿布蓋住被砸毀的消防車。
據悉，事件中兩輛消防車均屬於威海廣泰空港設備股份有限公司。該公司15日回應媒體，稱事發類型的車輛目前還沒有正式對外出售，仍屬於實驗性階段，事故未導致人員受傷，事故原因仍在調查當中。
有網友表示，「事發時我在現場，當時現場風力並不大，也沒有任何徵兆，雲梯突然從底部斷裂，砸向另一台消防車。」還有網友嘲諷「直接讓外國人看笑話」。
10月14日，北京市 顺义区，中国国际消防展览中心室外展区。一辆举高消防车的云梯突然断臂倒塌，砸坏了下方一辆消防车的驾驶室。— Inforkynder （@inforkynder） October 15, 2025
断臂车辆为威海广泰空港设备股份有限公司生产的消防云梯车型号为广泰致远。
目前原因尚不明确，相关部门正在调查中。 pic.twitter.com/VEkgtMSBYZ
