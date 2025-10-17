為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中國消防展傳意外！雲梯車高空突斷裂 砸毀消防車

    2025/10/17 14:55 即時新聞／綜合報導
    北京近日舉辦國際消防展，一輛消防車的雲梯突然斷裂，砸毀一旁消防車的車頭。（擷取自讀特新聞）

    北京近日舉辦國際消防展，一輛消防車的雲梯突然斷裂，砸毀一旁消防車的車頭。（擷取自讀特新聞）

    中國國際消防設備技術交流展覽會近日在北京舉行，期間驚傳意外，一輛國產雲梯消防車的延伸梯在展示期間突然斷裂，砸毀旁邊一輛消防車。相關影片引起網友議論，質疑「這車用於消防救援，真的安全嗎？」

    綜合媒體報導，網上流傳多段現場影片顯示，該消防車雲梯斷裂後，砸毀旁邊一輛機場消防車的車頭，引來現場許多民眾圍觀。還有影片拍到，事發後工作人員拿布蓋住被砸毀的消防車。

    據悉，事件中兩輛消防車均屬於威海廣泰空港設備股份有限公司。該公司15日回應媒體，稱事發類型的車輛目前還沒有正式對外出售，仍屬於實驗性階段，事故未導致人員受傷，事故原因仍在調查當中。

    有網友表示，「事發時我在現場，當時現場風力並不大，也沒有任何徵兆，雲梯突然從底部斷裂，砸向另一台消防車。」還有網友嘲諷「直接讓外國人看笑話」。

    影片點此

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播