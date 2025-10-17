中國消防展傳意外！雲梯車高空突斷裂 砸毀消防車

北京近日舉辦國際消防展，一輛消防車的雲梯突然斷裂，砸毀一旁消防車的車頭。（擷取自讀特新聞）

中國國際消防設備技術交流展覽會近日在北京舉行，期間驚傳意外，一輛國產雲梯消防車的延伸梯在展示期間突然斷裂，砸毀旁邊一輛消防車。相關影片引起網友議論，質疑「這車用於消防救援，真的安全嗎？」

綜合媒體報導，網上流傳多段現場影片顯示，該消防車雲梯斷裂後，砸毀旁邊一輛機場消防車的車頭，引來現場許多民眾圍觀。還有影片拍到，事發後工作人員拿布蓋住被砸毀的消防車。

據悉，事件中兩輛消防車均屬於威海廣泰空港設備股份有限公司。該公司15日回應媒體，稱事發類型的車輛目前還沒有正式對外出售，仍屬於實驗性階段，事故未導致人員受傷，事故原因仍在調查當中。

有網友表示，「事發時我在現場，當時現場風力並不大，也沒有任何徵兆，雲梯突然從底部斷裂，砸向另一台消防車。」還有網友嘲諷「直接讓外國人看笑話」。

