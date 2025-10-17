聯合國警告︰近9億赤貧人口 受氣候變遷衝擊越大

聯合國開發計畫署代理署長徐浩良表示，最貧困的人面臨的氣候災害影響最為嚴重。（路透）

聯合國今（17）日警告稱，全球近80％最貧困人口（近9億人）直接面對全球暖化加劇的氣候災害，承受著「雙重且極不均衡的負擔」。

根據法新社報導，聯合國開發計畫署代理署長徐浩良（Haoliang Xu）表示，沒有人能夠免受乾旱、洪水、熱浪和空氣污染等日益頻繁和加劇的氣候變遷影響，但最貧困的人面臨的影響最為嚴重。

聯合國開發計劃署與牛津貧困與人類發展倡議（OPHI）聯合發布的年度報告顯示，11億人（約占63億人口的18%）生活在「急性多重貧困」中。它們基於嬰兒死亡率、住房、衛生設施、電力和教育等因素衡量貧困情況。

受此類貧窮影響尤為嚴重的2個地區是撒哈拉以南的非洲和南亞，它們極易受到氣候變遷的影響。

該報告強調貧窮與極端高溫、乾旱、洪水和空氣污染這4大環境風險相關。報告指出，貧困家庭尤其容易受到氣候衝擊，因為許多家庭依賴農業和非正規勞動力等高度脆弱的行業。

該報告說8.87億人（佔嚴重貧窮人口近79%）直接面臨至少1種環境風險威脅，約有6.51億人面臨至少2種風險，3.09億人面臨3到4種風險，1100萬貧困人口1年內已經歷4種風險。

該報告表示，貧窮與氣候災害是全球性的問題。

