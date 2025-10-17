為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日本熊襲擊致死事件創新高 已有7人喪命

    2025/10/17 13:59 編譯謝宜哲／綜合報導
    今年日本被熊殺死的人數創歷史新高。圖為1隻熊闖入群馬縣沼田市某市場內。（法新社）

    今年日本被熊殺死的人數創歷史新高。圖為1隻熊闖入群馬縣沼田市某市場內。（法新社）

    日本環境省表示，今年日本被熊殺死的人數創歷史新高，自4月後已有7人死亡。這是自2006年有史以來的最高紀錄，死亡人數主要集中在日本東北地區和北部的北海道。

    根據英國廣播公司新聞網（BBC）報導，日本環境省數據顯示，今年7起死亡事故，已超過從2023年4月到2024年4月期間的5起死亡事故。

    日本今年迄今另有約100人因熊受傷，而前1年的受傷人數為85人，死亡人數為3人 。

    熊的襲擊事件往往在秋季冬眠前激增。專家表示，氣候變遷導致山毛櫸堅果產量低，這可能導致飢餓動物湧入居民區。

    調查人員16日在岩手縣北上市發生的最新1起疑似熊襲擊事件的現場，發現了人血和熊的皮毛。先前有消息證實，上週在岩手縣發現的1名男子的屍體是被熊咬死。

    最近另1起事件發生在東京北部群馬縣沼田市，1隻身高1.4公尺的熊闖入1家超市，造成2名男子輕傷。其中1名70多歲，另1名60多歲。

    該超市經理表示，當時店內約有30至40名顧客，該熊在努力尋找出口時變得焦躁不安。

    另外本月早些時候，1名西班牙遊客在日本中部白川鄉的1個公車站遭到熊攻擊。

