    首頁 > 國際

    2150萬畢卡索名畫《吉他靜物》 運送展覽會場途中驚傳消失！

    2025/10/17 13:43 即時新聞／綜合報導
    價值60萬歐元（約新台幣2150萬元）、畢卡索的畫作《吉他靜物》，今日驚傳從西班牙馬德里運往格拉納達展覽的途中消失。（取自網路）

    畢卡索的知名度與其作品所具的高價值，讓他的藝術品長期成為全球竊賊的目標。價值60萬歐元（約新台幣2150萬元）、畢卡索的畫作《吉他靜物》，驚傳從西班牙馬德里運往格拉納達展覽的途中消失，西班牙警方目前已經展開調查。

    綜合外媒報導，這幅《吉他靜物》（西班牙文：Naturaleza muerta con guitarra）原定將在西班牙格拉納達的文化中心、CajaGranada 基金會上週新開幕的展覽中展出。

    該畫作屬於一名居住在馬德里的私人收藏家，它和一批借展作品，在本月3日（週五）由貨車一起從馬德里運抵格拉納達。基金會指出，當天上午10點貨車抵達後，裡面展覽品即被卸貨進行檢查，儘管有些被精心包裝的畫作沒有完成編號，還無法全面清點，但仍先行簽收，貨車與隨行人員隨即離去。直到6日（週一），整批畫才由工作人在監視器下開箱處理。

    基金會提到，開箱完成後，展品被移至展覽廳的不同位置。當天上午中段，策展人與展覽主管發現這幅作品《吉他靜物》失蹤。目前基金會已經向西班牙國家警察局報案，表示將配合警方全力調查，並有信心能妥善處理。

    報導指出，貨車在接近格拉納達的途中可能曾在夜間停留，而車上兩人疑似輪流守衛這批珍貴貨物。

