非意外？西班牙服飾Mango創辦人墜亡案情大逆轉 兒改列嫌疑人

西班牙服飾品牌Mango創辦人安迪克去年12月與家庭成員登山健行時墜谷身亡，現案情不單純。（法新社）

西班牙服飾品牌Mango創辦人安迪克（Isak Andic）去年12月與家庭成員登山健行時墜谷亡，享壽71歲，引發外界震驚；不料現案情出現大逆轉，警方重啟調查，將這起事件從意外轉向刑事案件調查，安迪克兒子列為頭號嫌疑人。

綜合西班牙媒體報導，加泰隆尼亞首富、Mango創辦人安迪克去年12月14日在巴塞隆納近郊登山時，跌落150公尺深山谷身亡，消息一出引發國際震驚；這起事件在今年1月以意外結案，不料近日案情出現翻轉。

請繼續往下閱讀...

據了解調查情況的不同消息來源透露，加泰隆尼亞警方重啟調查，將這起事件從意外事故改朝疑似殺人案（homicide）偵辦，安迪奇兒子喬納森（Jonathan Andic）列為頭號嫌疑人。

報道指出，安迪克與家人一起爬山，墜谷時僅喬納森在身旁，喬納森提供證詞自相矛盾，事發經過也與墜谷現場的勘查結果不相符，引發警方懷疑。喬納森伴侶在另一份證詞中強調「父子關係不和睦」；調查單位9月底正式將喬納森的身份從證人改為嫌疑人，警方已扣留他的手機進行還原偵查。

Mango是歐洲最大時尚集團之一，在全球打進120多個市場，擁有近2800間門市，2023年的營業額高達31億歐元。

