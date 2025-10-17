為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    韓人赴柬被囚虐！逃到警局驚見中國綁匪帶槍和局長聊天「嚇到發抖」

    2025/10/17 13:24 即時新聞／綜合報導
    柬埔寨境內針對外國人的詐騙與拘禁事件頻傳，犯罪組織中不乏中國籍成員。圖為此前被柬埔寨警方逮捕的詐騙嫌犯，非新聞當事人。（美聯社資料照）

    南韓人遭騙至柬埔寨受虐、被害黑幕近日引發關注。有獲救受害者回憶宛如「電影般」的驚恐逃脫過程，稱期間被打得半死，好不容易逃出詐騙園區，到了柬埔寨警察局，竟看見綁架自己的中國組織成員帶著槍悠閒地與局長抽菸開玩笑，「我嚇得渾身發抖。」

    南韓《朝鮮日報》 報導，在南韓從事汽車零件業務的20多歲男性A某，去年到柬埔寨出差期間收到一家零件公司傳來「想廉價處理零件，來談談吧」的廣告，對方還承諾負擔單程機票費用。

    當A某抵達金邊國際機場後，一名中國人和一名柬埔寨人前來接機，上車後他們立刻變臉，中國人用槍指著A某威脅說：「閉嘴，老實點。」原來他們是詐騙犯罪組織的成員，那家零件公司是偽造的。

    犯罪組織把A某帶到園區囚禁，2名中國人帶刀槍24小時監視他，A某被迫以自己名義甚至以家人的名義開設帳戶，要求他叫在南韓的家人匯錢，如不從，就被電擊虐打。10多天後，A某被當地僑民救出，但他全身嚴重燒傷，雙眼角膜受損。

    A某透露，好不容易逃出來，到金邊警察局等待南韓大使館人員時，竟然看見綁架自己的犯罪組織成員悠閒地出現在警察局。他說：「本應接受警方調查的中國組織成員公然攜帶槍枝，與警察局長開玩笑，還抽起了菸。我嚇得渾身發抖。」

    據報導，以柬埔寨為據點的國際電信詐騙組織以「海外就業」「高薪工作」等為誘餌，吸引南韓年輕人前往，導致南韓青年受害者數量不斷增加。但最近詐騙組織手法升級，透過虛假商業廣告，綁架、監禁和拷問南韓企業家的案例增多，為了將詐騙南韓民眾得手的不法收益轉移到海外，利用南韓人名下帳戶洗錢。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

