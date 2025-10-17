提議推遲退休金改革！ 法國總理再度挺過不信任投票

法國總理勒克努16日安全度過連續2次不信任投票。（彭博社）

法國最新政治危機暫時緩解！法國總理勒克努（Sebastien Lecornu）16日安全度過連續2次不信任投票，避免政府再次垮台。

根據美聯社報導，擁有577個席位的國民議會議員16日否決法國極左翼政黨不屈法國（France Unbowed）提出的不信任動議。動議僅獲得271票，比通過不信任案所需的289票少了18票。

法國極右翼政黨國民聯盟（National Rally）提出的第2項動議，同樣未能通過。

如果勒科努沒順利度過不信任投票，法國總統馬克宏將面臨難以接受的選項，即重新舉行選舉，再推選出1位總理。

值得注意的是，勒克努為了爭取反對派的支持，提議推遲退休金改革。馬克宏2023年推出退休金法案，該法案將退休年齡從62歲提高到64歲。此舉引發大規模抗議和罷工，導致巴黎街頭垃圾成堆、腐臭不堪。

法國政府隨後動用憲法第49.3條。該憲法允許總理在未經議會投票的情況下推動法案通過，使其成為法律，但政府此舉讓反對聲浪愈演愈烈。

勒克努擬議放緩速度，可能會將該法律實施時間推遲約2年。法國政府估計，推遲的短期成本為明年4億歐元（約台幣143.6億元），2027年18億歐元（約台幣646.3億元）。

