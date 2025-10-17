為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日本岩手縣旅館員工打掃露天溫泉遭熊襲拖走 在山林中發現殘缺遺體

    2025/10/17 11:32 即時新聞／綜合報導
    日本岩手縣一位溫泉旅館員工離奇失蹤，警方推測可能是被熊帶走，今遺體在山林中發現；露天溫泉示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社資料照）

    日本岩手縣北上市一家溫泉旅館，16日1名60歲男性員工在打掃露天浴池時莫名失蹤，現場發現多處血跡、動物毛髮，附近沿岸草叢發現拖行痕跡，今（17日）早相關單位再度展開大規模搜索，在距離溫泉約100公尺的山林中發現1具殘缺男屍，附近1頭成年熊遭當地獵人協會撲殺。

    綜合日本媒體報導，北上市再傳熊襲事件，16日一家溫泉旅館的60歲男性員工在打掃露天浴池時莫名失蹤，現場地板上發現多處血跡和動物毛髮，露天浴池周圍約1公尺高的圍欄黏有毛髮，圍欄外的斜坡上還發現清潔工具。

    今（17日）早相關單位再度組織40人隊伍展開大規模搜索，在距離溫泉約100公尺的山林中發現1具殘缺男屍，附近1頭體長約150公分成年熊遭當地獵人協會撲殺。目前正在調查男屍身分，以及這頭熊是否為襲擊動物。

    當地在本月初才發生一起熊隻殺人事件，7日當地1名73歲男子上山採集蘑菇失蹤，隔日在山林中發現一具身首分離遺體，根據遺體身上的傷痕研判可能是遭熊襲死亡。

