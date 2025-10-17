俄無人機、飛彈襲擊烏電網 澤倫斯基赴美求助川普

烏克蘭當局16日表示，俄羅斯動用數百架無人機和數十枚飛彈，對其發動襲擊。（美聯社）

烏克蘭當局16日表示，俄羅斯對烏克蘭電網發動猛烈攻擊，動用數百架無人機和數十枚飛彈，重創烏克蘭能源設施。同時烏克蘭總統澤倫斯基正準備在白宮會晤美國總統川普，要求美國提供更多防空系統和遠程飛彈。

根據美聯社報導，澤倫斯基16日表示，俄羅斯在夜間向烏克蘭發射300多架無人機和37枚飛彈。他指責俄羅斯使用集束炸彈，並對同一目標進行反覆襲擊，以打擊正在修復電網的緊急救援人員和工程師。

澤倫斯基在Telegram上指出，俄羅斯今年秋天每天都在攻擊烏克蘭的能源基礎設施。

烏克蘭國家能源營運商烏克蘭能源公司（Ukrenergo）聲稱，俄羅斯轟炸過後，烏克蘭有8個地區停電。烏克蘭最大私人能源公司DTEK報告稱，首都基輔出現停電，並強調由於襲擊事件發生，公司不得不停止在中部波爾塔瓦（Poltava）地區的天然氣開採。

為抵禦俄羅斯空襲並展開反擊，澤倫斯基預計將於16日抵達美國，17日將在白宮橢圓形辦公室與川普會面，以尋求更多美國防空系統和遠程飛彈。

烏克蘭官員稱，烏克蘭正在尋求與美國簽署巡航飛彈、防空系統和無人機聯合生產協議。澤倫斯基也希望國際社會對俄羅斯實施更嚴厲的經濟制裁。

值得注意的是，川普16日與俄羅斯總統普廷通話後表示，他們將在匈牙利布達佩斯會面，商討是否能結束烏俄戰爭。

川普在真實社交發文稱，他將在17日與澤倫斯基會面時，討論他與普廷的通話以及「更多內容」。

