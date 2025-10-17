為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    俄無人機、飛彈襲擊烏電網 澤倫斯基赴美求助川普

    2025/10/17 10:29 編譯謝宜哲／綜合報導
    烏克蘭當局16日表示，俄羅斯動用數百架無人機和數十枚飛彈，對其發動襲擊。（美聯社）

    烏克蘭當局16日表示，俄羅斯動用數百架無人機和數十枚飛彈，對其發動襲擊。（美聯社）

    烏克蘭當局16日表示，俄羅斯對烏克蘭電網發動猛烈攻擊，動用數百架無人機和數十枚飛彈，重創烏克蘭能源設施。同時烏克蘭總統澤倫斯基正準備在白宮會晤美國總統川普，要求美國提供更多防空系統和遠程飛彈。

    根據美聯社報導，澤倫斯基16日表示，俄羅斯在夜間向烏克蘭發射300多架無人機和37枚飛彈。他指責俄羅斯使用集束炸彈，並對同一目標進行反覆襲擊，以打擊正在修復電網的緊急救援人員和工程師。

    澤倫斯基在Telegram上指出，俄羅斯今年秋天每天都在攻擊烏克蘭的能源基礎設施。

    烏克蘭國家能源營運商烏克蘭能源公司（Ukrenergo）聲稱，俄羅斯轟炸過後，烏克蘭有8個地區停電。烏克蘭最大私人能源公司DTEK報告稱，首都基輔出現停電，並強調由於襲擊事件發生，公司不得不停止在中部波爾塔瓦（Poltava）地區的天然氣開採。

    為抵禦俄羅斯空襲並展開反擊，澤倫斯基預計將於16日抵達美國，17日將在白宮橢圓形辦公室與川普會面，以尋求更多美國防空系統和遠程飛彈。

    烏克蘭官員稱，烏克蘭正在尋求與美國簽署巡航飛彈、防空系統和無人機聯合生產協議。澤倫斯基也希望國際社會對俄羅斯實施更嚴厲的經濟制裁。

    值得注意的是，川普16日與俄羅斯總統普廷通話後表示，他們將在匈牙利布達佩斯會面，商討是否能結束烏俄戰爭。

    川普在真實社交發文稱，他將在17日與澤倫斯基會面時，討論他與普廷的通話以及「更多內容」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播