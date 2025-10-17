前川普政府官員曝委內瑞拉政權交接計畫 馬杜洛嘲諷稱假新聞

前川普政府官員透露，委內瑞拉政府官員提出1項計畫，即總統馬杜洛最終將卸任。馬杜洛之後否定相關報導。（歐新社）

一位前川普政府官員透露，委內瑞拉政府官員提出1項計畫，即總統馬杜洛（Nicolás Maduro）最終將卸任，此舉旨在緩解美國與委內瑞拉之間越發緊繃的局勢。

根據《美聯社》報導，該官員表示，這項提議內容是馬杜洛在3年內下台，並將權力移交給副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez），後者將完成馬杜洛目前的6年任期，該任期將持續到2031年1月。

根據計畫，羅德里格斯不會競選連任。該官員指出，美國拒絕提議是因為仍質疑馬杜洛政權合法性，並指責他領導1個與毒品相關的恐怖主義國家。

《邁阿密先驅報》16日早些時候首次報導委內瑞拉計畫相關內容，美國尚未回應置評請求。

馬杜洛同日在電視演講中，嘲諷有關羅德里格斯將參與取代他的計畫的報導，稱其為試圖分裂委內瑞拉人民的假新聞。他還嘲諷川普15日稱已授權中央情報局在委內瑞拉展開行動的說法。

羅德里格斯也指出，讓馬杜洛下台計畫的傳聞是假資訊。她在Telegram上說「假的！越多媒體為針對委內瑞拉人民的心理戰添磚加瓦。」

自9月初後，美軍對加勒比海涉嫌販毒的船隻進行1系列打擊，其中至少4艘來自委內瑞拉的船隻被擊沉。

另外，川普此前向委內瑞拉海域部署3艘神盾（Aegis）飛彈驅逐艦，這是美國政府為打擊拉丁美洲販毒集團威脅而採取的行動之一。

