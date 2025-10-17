南韓最強飛彈「玄武-5」年底實戰部署 防長：威力可望超越核武

南韓國防部長安圭伯16日證實，最強飛彈「玄武-5」將於年底投入實戰部署。（歐新社資料照）

南韓國防部長安圭伯16日證實，南韓最強飛彈「玄武-5」將於年底投入實戰部署；同時還將研發「下一代飛彈體系」，升級彈頭威力和射程，擴充飛彈庫存，不斷強化防衛力量。

安圭伯15日接受《韓聯社》專訪時發表上述結論。「玄武-5」去年10月於南韓國軍日當天首次亮相，隸屬「南韓型三軸擊殺鏈」的「大規模懲罰報復作戰計劃」（KMPR），彈頭重量達8噸，可有效擊毀北韓層峰專屬的地下掩體設施，因此被稱為「怪物飛彈」。

安圭伯表示，「玄武-5」目前已進入實戰部署的前期準備階段，國防部也制定了量產計劃。他說，韓軍還將完善高威力飛彈性能，提高其破壞力和精準度，並擴充數量，實現壓倒性抗衡朝方核武威脅的「恐怖平衡」。

被問及「玄武-5」的性能是否不及北韓核武時，安圭伯強調，據飛彈專家研究，15至20枚高威力飛彈同步發射破壞力有望超越核武。因此，憑藉「玄武-5」可以抗衡核武，並實現恐怖平衡。

《韓聯社》稱，安圭伯不斷強調增強飛彈戰力的必要性，旨在應對日益升級的北韓核威脅。北韓本月10日舉行紀念勞動黨建黨80週年閱兵儀式，公開新型洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-20」等武器。

安圭伯指出，韓軍捕捉到北韓正對發射台周邊區域進行整備，顯示年底前試射「火星-20」的跡象。但據他判斷，「火星-20」尚未達到可量產階段，研判北韓具備多彈頭技術仍為時尚早。

此外，對於增加國防預算的問題，安圭伯稱，將爭取儘早將國防預算在國內生產生產毛額（GDP）的占比從今年的2.32%上調至3.5%，但並未透露何時能實現該目標。

據悉，美國不斷要求南韓和北約成員國提升國防預算在GDP中的比率至3.5%。安圭伯強調，國防部有意增加國防預算並不是為了迎合美方要求，而是為了加強韓軍防衛力量，實現國防自主。

