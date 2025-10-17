見澤倫斯基先與普廷通話！川普稱有重大進展、兩人將在匈牙利會面

美國總統川普明天將與烏克蘭總統澤倫斯基會談，不過台灣時間昨深夜至今晨間他突發文表示與俄羅斯總統普廷進行電話連線，他聲稱對話時間很長、且此次交談非常有成效。（資料照，法新社）

美國總統川普明天將與烏克蘭總統澤倫斯基會談，不過台灣時間昨深夜至今晨間他突發文表示，與俄羅斯總統普廷進行電話連線，他聲稱對話時間很長、且此次交談非常有成效。他也透露之後將在匈牙利與普廷會面，並商討是否能結束俄烏戰爭。

台灣時間昨深夜11點多川普突在自己的社群平台「真實社群」（Truth Social）發文透露，他與普廷正在進行通話，並稱通話時間很長，他會在通話結束後報告內容。到了今晨1點多他再度發文表示，他相信此次對話取得重大進展，並稱普廷祝賀他和美國在中東地區實現了偉大的和平，他也堅信中東地區的成功「將有助於我們透過談判結束與俄烏戰爭」。

川普表示，他與普廷也花了大量時間，討論俄烏戰爭結束後，俄美之間的貿易問題，雙方也同意於下週舉行一次高峰會，以國務卿魯比歐（Marco Rubio）為首的美國官員將與俄方會談，不過會談地點尚未決定。但川普也透露，後續他也將與普廷在匈牙利首都布達佩斯會面，並商討是否能結束俄烏戰爭。他還形容這場衝突是「不光彩的」。

川普也提到，明天將與澤倫斯基進行會談，討論他與普廷的通話內容及其他事宜。

俄羅斯方面則表示，普廷與川普進行了「極為坦誠且充滿信任」的電話會談後，俄方將「立即」展開雙邊峰會的籌備工作。克里姆林宮高級幕僚烏沙科夫（Yury Ushakov）透露，這通電話為俄方主動提出，歷時約2.5小時。

另外，在川普的貼文雖未提到，但俄方也稱雙方的通話討論到先前美國提出考慮提供烏克蘭戰斧（Tomahawk）飛彈一事，並對此事表達顧慮。俄方強調，美方提供該項武器雖不會改變戰場情勢，但將重創雙邊關係，對和平談判造成不利。

