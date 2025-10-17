CNN：美國擴大與烏克蘭共享情報 鎖定俄羅斯更深處目標

美國總統川普（右）與俄羅斯總統普廷（左），8月15日在阿拉斯加安克拉治會晤。（法新社檔案照）

美國有線電視新聞網（CNN）16日引述2名熟悉內情的消息人士報導，美國已擴大與烏克蘭的情報共享，納入對俄羅斯境內更深處目標的相關資訊，希望藉此重啟與莫斯科因阿拉斯加峰會失利而陷入停滯的談判。

烏克蘭總統澤倫斯基17日在白宮會見美國總統川普時，預料將爭取更多能夠打擊俄國境內目標的長程武器。在澤倫斯基訪美前，川普已表態對此持開放態度，凸顯他自8月阿拉斯加峰會以來對烏克蘭戰爭立場的轉變。

請繼續往下閱讀...

2名消息人士指出，川普政府曾在峰會前請求烏克蘭避免攻擊俄國的石油、天然氣與能源基礎設施，但當美俄兩國領袖未能在阿拉斯加達成協議後，美國允許烏克蘭恢復對這類目標的攻擊，藉此改變普廷持續作戰的規劃。

英國「金融時報」率先披露美國支持烏克蘭持續攻擊俄國能源基礎設施的行動。在美方默許下，消息人士說，烏克蘭如今採取有意圖的策略，將俄國能源相關設施列為攻擊對象。隨著前線基本凍結且累計傷亡超過百萬人，烏方認為攻擊俄國能源設施，是少數能夠創造戰略效果的選項之一。

消息人士表示，川普本人多次對烏克蘭打擊莫斯科或聖彼得堡的能力表示訝異，包括在與澤倫斯基近期的通話中也曾提及。在阿拉斯加峰會後的一次通話中，川普曾問澤倫斯基，他的軍隊是否有能力打擊莫斯科或聖彼得堡，澤倫斯基回答若有合適武器，烏軍能夠做到。

除了擴大情報共享，美國也核准向烏克蘭出售3350枚「增程攻擊彈藥」（ERAM）飛彈。2名知情美國官員表示，川普政府在這筆價值約8.25億美元的軍售案中，並未就這些飛彈的使用方式設限。

