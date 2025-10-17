川普稱與蒲亭通話取得重大進展　兩人將在匈牙利會面

美國總統川普明天將與烏克蘭總統澤倫斯基會談，今天先與俄羅斯總統蒲亭通電話。川普稱這次通話取得「重大進展」，且兩人同意在匈牙利會面，但川普並未說明日期。

法新社報導，川普（Donald Trump）在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）寫道，屆時在匈牙利首都布達佩斯的會談，目標會是「看看我們能否結束俄羅斯與烏克蘭之間這場『不光彩』的戰爭」。

川普並補充道，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）等美國高階官員下週將與俄羅斯高官舉行「初步會議」，地點尚未確定。

川普稍早在真實社群平台發文表示：「我現在正在跟蒲亭（Vladimir Putin）總統通話。談話正在進行中，漫長的談話，結束後我和蒲亭總統都會說明內容。」

英國廣播公司（BBC）報導，蒲亭的特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）以「正面且富有成效」來形容這次通話。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）則表示，川蒲通話「持續超過2個鐘頭」。

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）在社群平台X寫道：「美國與俄羅斯總統的會面計畫，對全世界愛好和平的人來說是很棒的消息。我們準備好了！」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）預計明天在白宮與川普會面，爭取美國提供美製戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈。戰斧飛彈射程約1600公里，可以深入打擊俄羅斯本土。

儘管川普近期曾在美國阿拉斯加州與蒲亭舉行高峰會，蒲亭仍拒絕結束2022年起對烏克蘭的侵略行動，川普不滿之情逐漸溢於言表。（編譯：楊昭彥）1141017

