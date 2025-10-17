為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    巴基斯坦阿富汗邊境戰火暫歇　至少18死360傷

    2025/10/17 01:54 中央社

    巴基斯坦總理夏立夫今天說，伊斯蘭馬巴德已準備好與阿富汗對話，以解決雙方衝突。自10月10日以來，這波戰鬥已在阿富汗造成至少18名平民死亡，逾360人受傷。

    路透社報導，這兩個南亞鄰國近日爆發地面衝突，巴基斯坦更越界發動空襲，造成數十人死亡、數百人受傷。雙方隨後於昨天格林威治時間13時起停火48小時。

    夏立夫（Shehbaz Sharif）在伊斯蘭馬巴德對內閣表示，因多起武裝攻擊事件，巴基斯坦對阿富汗已忍無可忍，因此做出「回擊」。

    夏立夫強調：「只要對方願意在我們合理條件下對話，透過協商解決問題，我們都準備好了。我們昨天已經傳達這個訊息，現在就看他們怎麼回應。」

    阿富汗塔利班內政部發聲明說，內政部長哈卡尼（Khalifa Sirajuddin Haqqani）日前會晤伊朗高層時說，阿富汗致力與所有國家建立良好關係，尤其重視與鄰國關係。

    哈卡尼在聲明中表示：「我們尊重他國主權和尊嚴，我們也希望能獲得同樣的善意和尊重。」

    兩國這波緊張局勢源於巴基斯坦要求塔利班政府遏止武裝分子。伊斯蘭馬巴德指控喀布爾庇護由巴基斯坦塔利班運動（TTP）領導的武裝團體，遭到否認。

    上週阿富汗境內發生多起爆炸事件（其中兩起發生在首都），這些爆炸案被歸咎於巴基斯坦發動，導致兩國之間的暴力衝突情勢急遽升高。

    作為報復，塔利班政府對南部邊界沿線多個地區發動攻勢，巴基斯坦矢言強力反擊。（編譯：林沂鋒）1141017

