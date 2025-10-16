葉門叛軍參謀長遭擊斃 以色列國防部長證實了

葉門叛軍「青年運動」（Houthis）參謀長加馬里遭（Muhammad Abd Al-Karim al-Ghamari）擊斃。（擷取自臉書）

葉門叛軍「青年運動」（Houthis）今天表示，其參謀長加馬里「履行職責」遭擊斃。加馬里是伊朗扶植的「青年運動」最高層級軍事官員之一。

路透社報導，青年運動雖未直接點名以色列要為這起暗殺事件負責，但聲稱與以色列的衝突「尚未結束」，並警告說以色列將「為其所犯下的罪行接受嚇阻性的懲罰」。

請繼續往下閱讀...

今年8月，以色列曾對葉門首都沙那（Sana）發動空襲，目標包括青年運動的參謀長、國防部長及其他高層人物。當時空襲造成青年運動政府的總理及多名部長身亡。

以色列當時表示，空襲的目標是加馬里（Muhammad Abd Al-Karim al-Ghamari）、青年運動政府的國防部長及其他高階官員。

加馬里也是侯瑟（Abdul Malik al-Houthi）領導的「聖戰辦公室」（Jihad Office）成員，該組織負責監督軍事行動。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）今天證實，加馬里遭以色列擊殺，並稱「我們未來也將對任何威脅採取同樣的行動」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法