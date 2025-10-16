持續10年! 中國駭客侵入英國政府伺服器 機密文件被看光光

中國駭客侵入英國政府伺服器示意圖。（路透檔案照）

英國共諜疑案撤銷起訴，引發政府和檢方相互指責之際，中國在英國的間諜活動也被嚴密檢視。《彭博》（Bloomberg）16日引述多名英國政府知情人士說法，中國駭客長期侵入英國政府資訊系統，至少持續10年以上，並接觸到列為機密的資料。

報導引述熟悉內情的兩名前安全部門高層官員，和其他政府官員的說法，中國長期侵入英國政府伺服器，取得伺服器中低和中度機密級資訊，包括標示為「官方—敏感」（official-sensitive）和「機密」（secret）資訊，以及一些政府安全資訊網資料。消息人士形容，中國入侵英國政府系統。

消息人士說，這些資料如政策制定相關的保密文件、私下通訊以及部分外交電報，不過，「最高機密」未被認定遭外洩。其中一次入侵事件，與倫敦一處數據中心有關，該中心過去儲存一些敏感的政府情資，後來在保守黨執政期間，被賣給一家與中國有關聯的實體，引發重大安全疑慮，當時政府官員一度提出摧毀該中心，不過後來改以其他方式確保其安全。

英方政府發言人回應，重申「最敏感的」政府資料以及系統未遭入侵。中國外交部發言人林劍則批評，相關指控是「抹黑」。

根據英國政府網站，官方文件分類系統分為三等級，「官方」等級包括日常公事和服務，若這類文件遭竊、外流或被媒體披露，可能會造成損害，但是不屬於高度威脅；「機密」等級文件若外洩，則可能嚴重損害軍力、國際關係或者影響重大犯罪調查。「最高機密」等級則是政府最敏感資訊，需要最高等級的保護，防範最嚴重之威脅，若外洩，可能導致大規模人員傷亡、危及國安和經濟福祉。

英國前國家網路安全中心（NCSC）主任馬丁（Ciaran Martin）指出，「多年來中國一直、也持續是英國和英國利益的一個重大網路安全威脅」，「中國國家行為者以英國政府、商業和其他網路為目標，進行間諜活動」，不過他也說，中國尚未能入侵存有高度機密的系統。

