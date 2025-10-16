為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    涉違反間諜法！ 美司法部擬起訴前國安顧問波頓

    2025/10/16 23:24 即時新聞／綜合報導
    消息人士透露，美國司法部尋求起訴前國安顧問波頓（左）。（法新社資料照）

    消息人士透露，美國司法部尋求起訴前國安顧問波頓（左）。（法新社資料照）

    一名熟知內情的消息人士透露，美國司法部預計今（16日）將要求大陪審團起訴前國安顧問波頓（John Bolton），此前聯邦調查局（FBI）曾在波頓的辦公室查獲機密文件，波頓因此面臨刑事指控。

    《路透》報導，波頓的住處與辦公室，今年8月底遭FBI幹員上門搜索，根據未密封的法庭紀錄，他們在波頓位於華府的辦公室，找到了標示為「機密」（confidential）的文件，內容提到了大規模殺傷武器等字眼，但目前尚不清楚檢察官打算提出的指控，是否跟這些文件有關。

    提交給法庭的搜索令也提到，FBI幹員搜索波頓的辦公室，是為了找尋可能違反《間諜法》（Espionage Act）的證據。《間諜法》將刪除、保留或傳遞國防文件等舉動，定義為犯罪行為。

    美國總統川普（Donald Trump）也曾因違反《間諜法》被起訴，他2021年敗選搬出白宮後，曾將機密文件帶到他在佛州的住處，並一再拒絕拜登政府請他歸還文件的要求，且他被起訴後也不認罪，此案件最後因他重新贏得總統大選而撤銷。

    司法部近來已對2名川普批評者提出刑事指控，分別是前FBI局長柯米（James Comey）與紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James），而波頓有可能成為第3人。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播