涉違反間諜法！ 美司法部擬起訴前國安顧問波頓

消息人士透露，美國司法部尋求起訴前國安顧問波頓（左）。（法新社資料照）

一名熟知內情的消息人士透露，美國司法部預計今（16日）將要求大陪審團起訴前國安顧問波頓（John Bolton），此前聯邦調查局（FBI）曾在波頓的辦公室查獲機密文件，波頓因此面臨刑事指控。

《路透》報導，波頓的住處與辦公室，今年8月底遭FBI幹員上門搜索，根據未密封的法庭紀錄，他們在波頓位於華府的辦公室，找到了標示為「機密」（confidential）的文件，內容提到了大規模殺傷武器等字眼，但目前尚不清楚檢察官打算提出的指控，是否跟這些文件有關。

提交給法庭的搜索令也提到，FBI幹員搜索波頓的辦公室，是為了找尋可能違反《間諜法》（Espionage Act）的證據。《間諜法》將刪除、保留或傳遞國防文件等舉動，定義為犯罪行為。

美國總統川普（Donald Trump）也曾因違反《間諜法》被起訴，他2021年敗選搬出白宮後，曾將機密文件帶到他在佛州的住處，並一再拒絕拜登政府請他歸還文件的要求，且他被起訴後也不認罪，此案件最後因他重新贏得總統大選而撤銷。

司法部近來已對2名川普批評者提出刑事指控，分別是前FBI局長柯米（James Comey）與紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James），而波頓有可能成為第3人。

