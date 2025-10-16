中國將稀土「武器化」 華府智庫：西方合作才能對抗北京脅迫

美國智庫學者指出，西方民主國家需攜手合作，增加稀土開採、加工和精煉能力。（路透）

中國上週宣布擴大稀土出口管制措施，美國總統川普隨後反制，要對中國商品加徵100%關稅。美國多家媒體均指出，中國將稀土「武器化」，是複製美國半導體出口管制的作法，以提升其談判籌碼。美國智庫學者指出，稀土已成為北京推行經濟外交的地緣政治工具，西方民主國家需攜手合作，增加稀土開採、加工和精煉能力。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太計畫主任葛來儀、代理資深副總納斯（Penny Nass）15日在GMF官網發文指出，北京展現地緣政治實力，擴大需要申請出口許可的稀土元素清單，促使川普強烈回應，揚言要自11月1日起對中國商品加徵100%關稅。

請繼續往下閱讀...

中國掌握全球90%的稀土磁鐵產量和85%稀土精煉與加工能力，中國企業如今必須取得許可，才能出口稀土開採與分離設備，但北京最具影響力的措施是自12月1日起，外國企業出口的稀土磁鐵或半導體材料，就算僅含有微量中國稀土元素，都必須向北京申請許可。

包括《華爾街日報》、《華盛頓郵報》等媒體認為，中國選擇稀土作為武器，是複製美國半導體出口管制的作法，以鞏固中國在稀土供應鏈的主導地位，並提高談判的籌碼，迫使川普政府撤回近期對中國採取的貿易措施和半導體出口管制。

葛來儀和納斯的文章指出，稀土已成為北京推行經濟外交的地緣政治工具，這對西方民主國家來說應是一記警鐘，他們必須合作增加稀土開採、加工和精煉能力，並透過堅實的合作，包括關稅、一致的管制措施、共同投資審查和協調採購等作法，才能有效對抗中國脅迫手段，建立多元的稀土供應來源。

日本財務大臣加藤勝信在華府參加國際貨幣基金（IMF）和世界銀行年會後表示，對中國最新的稀土出口管制措施表達深切疑慮，呼籲7大工業國家（G7）採取聯合行動，但避談G7會對中國採取哪些具體的反制措施。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法