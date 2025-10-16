英國共諜疑案撤銷起訴惹議 軍情五處：中國每一天都構成國安威脅

圖為英國首相施凱爾（左）和中國國家主席習近平（右）去年在巴西出席G20峰會。（路透檔案照）

英國的中國間諜疑案意外撤銷起訴，引發政界批評，指工黨首相施凱爾政府對中國過於軟弱。英國國內情報機構「軍情五處」（MI5）處長麥卡勒姆（Ken McCallum）16日表示，中國「當然」對英國構成國家安全威脅，而且是「每一天」。

麥卡勒姆16日向記者表達，他對該起疑似間諜案撤銷起訴感到氣餒，並透露，軍情五處情報員，最近才剛瓦解一個來自中國的新威脅，「就在上週採取行動介入」，但他拒絕詳述該威脅的性質。麥卡勒姆說，「中國國家行為者對英國國家安全構成威脅嗎？這答案是：當然，是的，他們構成威脅，每一天」。

英國檢方調查前英國國會議員交流平台「中國研究小組」（CRG）主任的凱希（Christopher Cash）和教師貝瑞（Christopher Berry），涉嫌為中國從事間諜活動，原擬依政府機密法起訴兩人，但是9月出人意料地撤銷起訴，皇家檢察署（CPS）罕見公開指責施凱爾政府，拒絕提供正式聲明確認中國為國安威脅，導致檢方不得不撤訴。此事也挑起外界懷疑，背後有政治力介入，是政府為避免刺激北京，施壓向檢方提供證詞的副國安顧問柯林斯（Matthew Collins）。

麥卡勒姆說，「當然，當起訴威脅國安活動的機會未落實，我感到失望」，他拒絕評論皇家檢察署總檢察長帕金森（Stephen Parkinson）對此案的處理，但他對柯林斯表達支持之意，認為柯林斯是十分正直、專業的人。

