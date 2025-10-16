加強施壓馬杜羅 傳美B-52轟炸機盤旋委內瑞拉外海

軍事媒體「戰區」（TWZ）報導，3架B-52轟炸機在委國外海長時間盤旋。（歐新社）

美國與委內瑞拉之間的緊張關係持續升溫。繼美國總統川普15日公開證實已授權中央情報局（CIA）在委內瑞拉展開秘密行動，甚至評估對來自該國的販毒集團實施地面打擊後，3架美國空軍B-52轟炸機當天亦被監測到在委國海岸外的國際空域長時間盤旋，引發外界對可能發生軍事衝突的高度關注。

軍事媒體「戰區」（TWZ）報導，3架美軍B-52H戰略轟炸機15日被追蹤到從路易斯安那州的巴克斯代爾空軍基地起飛後向南飛行，飛往委國北部的「邁克蒂亞飛航情報區」，並在該區域上空盤旋約2小時。此舉被視為一次明確的武力展示。

請繼續往下閱讀...

報導分析，B-52具備發動遠距巡弋飛彈攻勢及裝載用於打擊地面和海上目標的大量常規軍火能力，在靠近委國首都加拉加斯外海飛行，顯然意在向委內瑞拉總統馬杜羅及其政權傳送強力訊息。由B-52和其他武器發動的遠距打擊，可能做為未來美國對委國境內目標直接行動的一環，甚至鎖定該國防空系統，替後續任務排除障礙。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法