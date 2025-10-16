尹錫悅戒嚴事件搜查美軍烏山基地 韓檢：不違反駐軍協定

烏山空軍基地的美軍F-35戰機。（法新社檔案照）

南韓調查前總統尹錫悅緊急戒嚴事件的獨立檢察組，曾在7月搜查烏山駐韓美軍基地，美方近日針對此事表達關切。對此，南韓檢方表示，搜查行動並未違反「駐韓美軍地位協定」（SOFA）。

《韓聯社》報導，外交消息人士透露，駐韓美軍日前以副司令名義，致函南韓外交部，對獨檢組7月21日的搜查行動表示關切。美軍方面認為，雖然獨檢組的搜查對象限於南韓軍方轄區和資料，但是前往中央防空控制中心，需經過美軍轄區，獨檢組應提前與美方協調溝通。

請繼續往下閱讀...

南韓獨立檢察官助理樸志英16日表示，調查內亂叛國案的獨立檢察組，對烏山基地中央防空控制中心（MCRC）進行搜查取證的行為，並未違反該協定。依據SOFA等韓美兩軍相關協議，獨檢組提前獲得韓軍批准，並取得通行證，南韓軍方擁有准許人員進出的許可權。

他指出，搜查當天，檢察官在韓軍嚴謹管控和帶領下進入韓軍轄區，並出示法院簽發的搜查證，僅獲取搜查證上記載之資料，也未搜查基地內其他地區。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法