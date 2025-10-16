為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    尹錫悅戒嚴事件搜查美軍烏山基地 韓檢：不違反駐軍協定

    2025/10/16 21:16 編譯管淑平／綜合報導
    烏山空軍基地的美軍F-35戰機。（法新社檔案照）

    烏山空軍基地的美軍F-35戰機。（法新社檔案照）

    南韓調查前總統尹錫悅緊急戒嚴事件的獨立檢察組，曾在7月搜查烏山駐韓美軍基地，美方近日針對此事表達關切。對此，南韓檢方表示，搜查行動並未違反「駐韓美軍地位協定」（SOFA）。

    《韓聯社》報導，外交消息人士透露，駐韓美軍日前以副司令名義，致函南韓外交部，對獨檢組7月21日的搜查行動表示關切。美軍方面認為，雖然獨檢組的搜查對象限於南韓軍方轄區和資料，但是前往中央防空控制中心，需經過美軍轄區，獨檢組應提前與美方協調溝通。

    南韓獨立檢察官助理樸志英16日表示，調查內亂叛國案的獨立檢察組，對烏山基地中央防空控制中心（MCRC）進行搜查取證的行為，並未違反該協定。依據SOFA等韓美兩軍相關協議，獨檢組提前獲得韓軍批准，並取得通行證，南韓軍方擁有准許人員進出的許可權。

    他指出，搜查當天，檢察官在韓軍嚴謹管控和帶領下進入韓軍轄區，並出示法院簽發的搜查證，僅獲取搜查證上記載之資料，也未搜查基地內其他地區。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播