韓國前總統盧泰愚之子盧載憲 接任駐中國大使

韓國外交部今天宣布，已故韓國前總統盧泰愚之子盧載憲將接任韓國駐中國大使，成為李在明政府的首任駐中大使，盧載憲今天下午已抵達北京赴任。在此之前，韓國駐中大使一職已懸缺達9個月。

韓聯社報導，盧載憲到任後，將針對中國國家主席習近平訪韓並出席亞太經合組織（APEC）慶州峰會事宜，與中方展開協調溝通。

根據報導，盧載憲今天抵達北京首都機場時，針對美中貿易戰影響韓企表示，為了確保稀土供應鏈安全，韓國駐中國大使館將準備盡最大努力。

針對近來韓國頻繁發生的反中集會，盧載憲則說，「類似行為不可取並令人擔憂」，應嚴正因應「有損兩國友好情感的行為」。

據中國駐韓國大使館官網發布，中國駐韓大使戴兵15日特地在使館內為盧載憲送行。戴兵說，盧載憲的父親盧泰愚是中韓建交和兩國關係發展的重要奠基人之一，希望盧載憲「繼承父輩意志」；盧載憲則說，期待兩國以慶州APEC峰會為契機展開重要高層交往，引領雙邊關係發展。

韓聯社分析，盧載憲就任韓國駐中大使，韓方可能考慮了盧泰愚任總統期間的1992年成功促成韓中建交，並力推「北方政策」等背景。

