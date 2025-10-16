全球首見！極端高溫樹木大量死亡 澳洲森林驚見排碳多於吸碳

森林是地球重要的碳儲存槽。（路透檔案照）

森林透過光合作用，吸收大氣中的二氧化碳，是地球重要的碳儲存槽，不過，15日發表的一份跨國合作研究指出，極端高溫導致更多森林的樹木死亡，數量高於新長成的樹木，以致排碳多於吸碳，澳洲北部熱帶雨林現已從碳匯轉為碳排放源，為全球首例。

《衛報》、《法新社》報導，樹木成長過程吸收的二氧化碳，會在其凋亡時釋出，不過整體而言，森林向來被認為吸收的碳多於排放量，並且被預期吸收量會隨著大氣二氧化碳濃度上升而增加。但這份澳洲、法國和英國學者合作的研究，分析1971年以來追蹤的澳洲昆士蘭州熱帶雨林樹木紀錄，顯示當地雨林從25年前、也就是大約2000年起，凋亡樹木釋放的二氧化碳，開始多過正在成長之樹木的吸收量。

這份研究在《自然》（Nature）期刊發表，研究報告第一作者、植物生態系統氣候風險博士後研究員卡爾（Hannah Carle）說，「這是首見熱帶雨林呈現出這項轉變徵狀」，澳洲溼潤的熱帶地區氣候，比其他大陸的熱帶雨林還溫暖、乾燥，因此，或許世界其他地區熱帶林區，未來也會發生類似情況。

模型顯示，造成雨林從碳匯轉為碳排的主因，是與氣候變遷有關連的極端高溫，以及高溫產生的大氣濕度和乾旱等相關效應，隨著氣候變遷而加劇的氣旋，也造成一部分影響。報告第二作者、法國發展研究院（IRD）研究科學家鮑曼（David Bauman）指出，這項發現與一些針對亞馬遜雨林的研究結果一致，這些研究也顯示樹木死亡正削弱雨林的儲碳量能，「我們的研究結果並不令人意外，但是發生的時間點⋯⋯比我們原本預期的早，可能的氣候驅動因素，如高溫、乾旱等，所造成的效應比我們預期的還要強烈」。

不過，研究人員也提醒，這份分析僅考慮樹幹、樹枝，而非地下根部、土壤的碳儲存和排放情況，後者尚未被充分量化，其影響仍未知。

這項發現可能顯著影響全球氣候模型、氣候政策和與制定減碳目標有關的碳預算。未參與這項研究的墨爾本大學氣候變遷學者卡洛利（David Karoly）表示，若在其他與林區也觀察到類似轉變，那麼氣候預測或許低估了未來的全球暖化程度，「而這是壞消息」；森林依舊在吸收二氧化碳上扮演重要角色，只是吸收量能降低，這會使得減碳「更難」，並且需要更快速的能源轉型。

